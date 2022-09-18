Memurlar EYT kapsamında mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlara yeni yol haritası! Gözler Ocak ayında!
Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişi hükümetten gelecek müjdeyi dört gözle bekliyor. Önümüzdeki ay açılacak TBMM'nin en önemli maddesi EYT olacak. Eğer düzenleme Meclis'ten geçerse 2023 Ocak ayı gibi emekli olmak isteyen EYT'liler de başvuruda bulunabilecek. Peki memurlar EYT kapsamında mı? İşte detaylar...
EYT sorununun çözümü için Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin teknik çalışması devam ederken, yakında TBMM'ye gelecek düzenlemeye, AK Parti ve MHP'nin yanı sıra diğer muhalefet partileri gruplarının da destek olması bekleniyor. Önümüzdeki ay TBMM'nin açılmasının ardından sosyal güvenlikle ilgili ilk gündemin kamudaki sözleşmeli personel olması ardından da EYT'liler ile ilgili düzenlemenin ele alınması planlanıyor. Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanıp, Meclis Başkanlığı'na sunulacak yasa teklifinin, TBMM'deki komisyon ve genel kurul görüşmelerinde muhalefetin ve kamuoyunun da tepkilerine göre bazı rötüşlar alması muhtemel.
İLK AYLIKLAR NE ZAMAN?
EYT düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağı, ilk emekli aylıklarının yatış zamanı konusunda da belirleyici olacak. TBMM'deki bütçe görüşmelerinden sonra EYT yasasının görüşülmesi yönündeki takvimin uygulanması halinde, başvuru süreci de gözönüne alındığında, ilk EYT'li aylıklarının şubat ayı içinde yatırılması, en yakın ihtimal olarak öne çıkıyor.
İNTERNETTEN BAŞVURU
Geçtiğimiz süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Meclis'teki siyasi parti gruplarıyla temaslarda bulunan heyette yer alan Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği Başkanı Nalan Esmeray, EYT takviminin Bilgin'le konuştukları çerçevede devam ettiğini ifade ederek, kamuoyunda tartışılan ve kadın ve erkek EYT'liler için farklı prim gün sayılarını ve çeşitli ülkelerdeki sosyal güvenlik modellerini içeren formüllerin resmiyeti olmadığını kaydetti.
Esmeray, EYT düzenlemesinin önümüzdeki aralık ayı gibi tamamlanıp TBMM'de onaylanabileceğini söyledi. 2023 Ocak ayı gibi de emekli olmak isteyen EYT'lilerin başvuruda bulunabileceğini ifade eden Esmeray, EYT'lilerin başvurularını internet üzerinden yapmasının mümkün olabileceğini belirtti. Kamu kurumlarında çalışanların emeklilik işlemlerini gerçekleştirmesi için 15 Kasım'da devreye girecek Hizmet Takip Programı'na (HİTAP) dikkat çeken Esmeray, EYT'lilerin de bu veya benzer bir sistem üzerinden başvuru yapabilmesini beklediklerini söyledi.
Milyonların yapılmasını umut ettiği EYT düzenlemesinde beklentiler arttı. Konu her yönüyle tartışılırken Milliyet yazarı Cem Kılıç akıllardaki sorulara cevap vermeye devam ediyor.
İşte Kılıç'ın bugünkü yazısı:
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarına çözüm getirecek düzenlemeyi beklerken konuyu tüm boyutlarıyla ele aldığımız yazı dizimiz sürüyor. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz.