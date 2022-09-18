Memurlar EYT kapsamında mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlara yeni yol haritası! Gözler Ocak ayında!

EYT sorununun çözümü için Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin teknik çalışması devam ederken, yakında TBMM'ye gelecek düzenlemeye, AK Parti ve MHP'nin yanı sıra diğer muhalefet partileri gruplarının da destek olması bekleniyor. Önümüzdeki ay TBMM'nin açılmasının ardından sosyal güvenlikle ilgili ilk gündemin kamudaki sözleşmeli personel olması ardından da EYT'liler ile ilgili düzenlemenin ele alınması planlanıyor. Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanıp, Meclis Başkanlığı'na sunulacak yasa teklifinin, TBMM'deki komisyon ve genel kurul görüşmelerinde muhalefetin ve kamuoyunun da tepkilerine göre bazı rötüşlar alması muhtemel.