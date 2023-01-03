Son dakika! 2023 emekliye REFAH PAYI belli oldu! SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına REFAH PAYI ne kadar oldu? Milyonlarca kişinin hesabına o tarihte...
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. Bu zam oranına ayrıca refah payının da ekleneceğinin belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bakan Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası refah payı da belli oldu. İşte 2023 refah payı ve zamlı memur, emekli maaşları...
2023 SSK, BAĞ-KUR emeklilerine refah payı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte emekliye refah payı hakkında tüm merak edilenler..
Emekli ve memura ne kadar refah payı verileceği, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte sorgulanıyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belli olan emekli maaşlarına bir de refah payı eklenecek
REFAH PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?
Refah payı çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınmış bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır. Asgari ücrete gelen zam sonrasında refah payının memur, işçi ve emeklilere uygulanması bekleniyor.