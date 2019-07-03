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Son dakika 2019 memur ve emekli zammı belli oldu! İşte emeklilerin zamlı maaşı

Son dakika haberi... Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zamlar belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak. Peki 2019 emekli zammı nasıl hesaplanır? Hangi emekli ne kadar zam alacak? Emeklinin zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte 2019 Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte zamlı emekli maaşları...

03.07.2019 11:01 - Son Güncelleme: 03.07.2019 11:20
Son dakika 2019 memur ve emekli zammı belli oldu! İşte emeklilerin zamlı maaşı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilere verilecek zamlar belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

2019 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU TIKLA VE İZLE

Son dakika 2019 memur ve emekli zammı belli oldu! İşte emeklilerin zamlı maaşı

Hesaplama için şu formülü kullanabilirsiniz:

Mevcut maaşınız X (SSK ve Bağkur için 5, memur ve memur emeklisi için 6) / 100

Son dakika 2019 memur ve emekli zammı belli oldu! İşte emeklilerin zamlı maaşı

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Son dakika 2019 memur ve emekli zammı belli oldu! İşte emeklilerin zamlı maaşı

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Son dakika 2019 memur ve emekli zammı belli oldu! İşte emeklilerin zamlı maaşı

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