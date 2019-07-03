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İstifa edene 2031 lira maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

Çalışanların işsizliğe karşı en büyük güvencelerinden biri de işsizlik maaşı... İşveren tarafından işten çıkarılan bir kişi gerekli şartları sağlıyorsa işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Devlet işsizlik maaşını 10 aya kadar ödüyor. İşten çıkarılmanın yanında kendi isteği ile istifa edenler de işsizlik maaşı almaya hak kazanabiliyor. İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...

03.07.2019 09:16 - Son Güncelleme: 03.07.2019 09:19
İstifa edene 2031 lira maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

Kendi isteği dışında veya bazı şartlarda istifayla işten ayrılanlara devlet 10 aya kadar maaş ödüyor. İşsizin eline geçen toplam tutar 20 bin lirayı aşabiliyor. Peki hangi durumda, kim, ne kadar maaş alır?

İstifa edene 2031 lira maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

Posta Gazetesi'nin haberine göre, ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde toplamda en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' İşkur'a başvurmak şart. Başvurular 'iskur.gov.tr'den yapılabiliyor.

İstifa edene 2031 lira maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

EN ÇOK 2031 LİRA
İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. Maaş hesaplanırken son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Maaş aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini (bugün itibarıyla 2031 lirayı) geçemiyor.

İstifa edene 2031 lira maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

Son 4 ay asgari ücretle çalışana 1016 lira işsizlik maaşı bağlanırken brüt ücreti 6000 lira olan 2031 lira alır. Prime esas kazancı 3500 lira olanlara ödenecek işsizlik maaşı ise 1389 lira oluyor. İşsizlik maaşına nafaka borçları dışında haciz konamaz.

İstifa edene 2031 lira maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

İşsizlik maaşı her ayın 5'inde ödeniyor. İşsizlik maaşı için başvurulacak kurum ise İşkur. Başvuru işyerinden alınan çıkış bilgisiyle yada sözlü beyan sonrası SGK sisteminden sorgulamayla yapılabiliyor.

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