İstifa edene 2031 lira maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?

Çalışanların işsizliğe karşı en büyük güvencelerinden biri de işsizlik maaşı... İşveren tarafından işten çıkarılan bir kişi gerekli şartları sağlıyorsa işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Devlet işsizlik maaşını 10 aya kadar ödüyor. İşten çıkarılmanın yanında kendi isteği ile istifa edenler de işsizlik maaşı almaya hak kazanabiliyor. İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...

03.07.2019 09:16 - Son Güncelleme: 03.07.2019 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





