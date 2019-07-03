İstifa edene 2031 lira maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşına nasıl başvurulur?
Çalışanların işsizliğe karşı en büyük güvencelerinden biri de işsizlik maaşı... İşveren tarafından işten çıkarılan bir kişi gerekli şartları sağlıyorsa işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Devlet işsizlik maaşını 10 aya kadar ödüyor. İşten çıkarılmanın yanında kendi isteği ile istifa edenler de işsizlik maaşı almaya hak kazanabiliyor. İstifa eden işsizlik maaşı alabilir mi? İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir? Kim ne kadar işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...
Posta Gazetesi'nin haberine göre, ayrıca, işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde toplamda en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olmalı. En az 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay, 1080 gün prim ödeyene 10 ay işsizlik maaşı bağlanıyor. İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra '30 gün içinde' İşkur'a başvurmak şart. Başvurular 'iskur.gov.tr'den yapılabiliyor.