3 Temmuz SSK Bağkur emekli maaşı zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı ne kadar? Emekli maaşı kaç para? (Video) 03.07.2019 10:27

Emekli maaşı temmuz zammı belli oldu! Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak olan zamlar şimdiden vatandaşları heyecanlandırmış durumda. Enflasyon oranına göre belirlenecek olan zam oranı hakkında da birçok araştırma yapılıyor. Emekli maaşı temmuz zammı belli oldu mu, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak gibi sorulara yanıt aranıyor. SSK Bağkur emeklilerine yüzde 5.01 oranında zam yapıldı. Memur emeklilerine ise 6.01 oranında zam yapıldı. Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki emekli maaşı temmuz zammı belli oldu mu? Emekli maaşı son dakika kaç para?

Emekli maaşı temmuz zammı belli oldu! Türkiye'de 12.3 milyon emekli bulunuyor. Tüm bu 12.3 milyon emeklinin ortak heyecanı ise; Temmuz ayı emekli maaş zammı. Geçtiğimiz ay bayram ikramiyelerini alan emekliler, temmuz ayında yapılacak olan zammın ne kadar olacağını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyor. Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak. Zam oranı elbette ki enflasyona göre belirlenecek Peki en düşün emekli maaşı ne kadar olacak? İşte temmuz zammı...

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU!

SSK Bağkur emeklilerine yüzde 5.01 oranında zam yapıldı. Memur emeklilerine ise 6.01 oranında zam yapıldı.

YÜZDE 7.7'YE ÇIKABİLİR

Böylece en düşük aylıkta 142,54 lira artış oluştu. Halen 2 bin 379 lira 59 kuruş olan en düşük maaşın 2 bin 522 lira 13 kuruşa ulaşacağı görüldü. Ancak Haziran enflasyonuna göre bu fark azalacak ya da artacak.

Merkez Bankası'nın açıkladığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6.7 çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.7'ye ulaşacak. En düşük maaş da 183 lira artışla 2 bin 562 lira 82 kuruşa yükselecek.

BEKLENTİ AYLIK YÜZDE 0.91

Analistler, enflasyondaki düşüşün haziran itibarıyla belirginleşeceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle aylık artışlar daha sınırlı kalabilir. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 0.91 civarında. Enflasyon bu beklentilere paralel gerçekleşirse ilk 6 aylık veriler yüzde 5.5-6 arasında olabilir. Bu durumda memur ve emeklisine fark zammı yansıyacak.

FARK KESİN GİBİ

Ocakta memur ve memur emeklisine yüzde 4 zam yapılmıştı. 6 aylık enflasyon bu zammı aşacağından yüzde 1.5-2 arası fark oluşabilir. Böylece en düşük memur maaşı 3512 liradan 3740 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2536 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olup şu an en düşük 1888 lira maaş alan SSK'lı emeklinin maaşı yüzde 5.5 zam olması halinde 1992 liraya, Bağkurlu esnafın maaşı ise 1596 liradan 1684 liraya çıkacak.

1 AY SONRA İKRAMİYE

Dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye veriliyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta hesaplara yattı. Ağustos da emekliler için ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arife günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor.

MEMURLAR TEMMUZ'DA ZAM ALACAK!

Merkez Bankası'nın son açıkladığı beklenti anketinde ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.94 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, memurlara yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak, temmuz zammı yüzde 6.94'e ulaşacak.

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş arası çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor. Yüzde 6.94'lük tahmine göre, eş yardımı 298,03, çocuk yardımı da 0-6 yaş arasında 69,83, 6 yaş üstünde 34,92 liraya çıkacak.

Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur aylık 409,29 lira alıyor. Bu tutar yüzde 6.94'lük artışa göre 437,69 lira olacak. 5 aylık enflasyona göre, ise memurların Temmuz zammı yüzde 0.99 enflasyon farkıyla yüzde 5.99'a ulaşmıştı.

MEMUR EMEKLİLERİNE DE ZAM YAPILACAK!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 haziranda açıklandı. Açıklanan oranlara göre Mayıs ayında TÜFE yüzde 0.95 oranında bir artış gösterdi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 2019 yılının ilk yarında gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranında zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 ayın TÜFE oranı yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. TÜİK'in açıklamasına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamında TÜFE artışı yüzde 0,95 olurken bu artışla birlikte yılın ilk 5 aydaki enflasyon rakamı yüzde 4,99 olmuş oldu. Bu rakamlardan yola çıkan tahminler ise haziran ayı enflasyon rakamını ile birlikte 2019 yılının ilk 6 ayı için enflasyon yüzde 6,5 seviyesine geleceğini gösteriyor.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANLARI 2019'DA NE KADAR OLACAK

Eğer enflasyon yüzde 4'ün üzerinde olursa aradaki fark memur ve memur emeklilerinin maaşına enflasyon farkı olarak yansıtılacak. Bu durumda da memur ve memur emeklilerinin yüzde 7,5 civarında bir zam alması bekleniyor.

EK ÖDEME MİKTARI DA ARTACAK

Temmuzda zamlı maaş alacak olan memur emeklilerinin, her ay verilen ek ödemeleri tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödemenin tutarı zamlı aylıklardan hesaplanacağı için yükselecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ

Tahminlerin tutması durumunda maaş kat sayısındaki artış temmuzda yüzde 7,5 oranında olursa, yeni sınır bin 224 lira 81 kuruştan, bin 316 lira 67 kuruşa çıkacak. Yani maaşı bin 316 liranın altında olan emekliler yüzde 5, üstünde olan emekliler ise yüzde 4 oranında ek ödeme alacak.

YENİ ZAM SONRASI SON MAAŞ

Örnek verecek olursak maaşı net bin lira olan bir emekli bin 50 lira alıyorken, temmuz zammı yüzde 6,5 olursa net maaşı bin 65 liraya, eline geçen para da bin 118 liraya çıkacak.

BUGÜNKÜ ZAM ORANI NE KADAR OLUR

İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. Bugünkü TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.