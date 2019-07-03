Boğaz’ın incisi 'Tarihi Kuleli Yalısı' 190 milyon liraya satışa çıkarıldı
Noel Eram Yalısı olarak da bilinen İstanbul Boğazı'ndaki en değerli yalılarından Çengelköy'deki Tarihi Kuleli Yalısı satışa çıkarıldı. 190 milyon lira değer biçilen yalıda, 14 oda ve 4 salon bulunuyor.
İstanbul Boğazı'nın incisi 600 yalıdan biri olan Tarihi Kuleli Yalısı yeni sahiplerini bekliyor.
"YILLAR SONRA İLK KEZ SATIŞA ÇIKTI"
Şu anda içinde yaşayan ailenin yalıyı 1970'lı yıllarda satın aldığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, "Aslına uygun bir şekilde restore edildi. Yalıyı satın alan aile 1974 yılından beri burada oturuyor. Hem deniz hem de yol yalısını aynı fiyata satıyoruz. Toplamda 900 metrekare kapalı alanımız var. 723 metrekarelik arsada deniz ve yol yalısı olmak üzere iki adet yalı yer alıyor. Yıllar sonra ilk kez satışa çıktı" dedi.