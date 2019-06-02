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Bayramda çalışana 2.5 yevmiye! Fazla mesai nasıl hesaplanıyor?

Resmi tatillerde çalışma yapılmıyor. İşçiler bu günlerde çalışmaya zorlanamıyor. Ancak bazı sektörlerde çalışma yapılması gerektiğinden işçinin de rızası alınarak mesai yapılabiliyor. Ramazan Bayramı boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğacak. Günlük ödeme 2 yevmiye olacak. Peki bayramda çalışanların fazla mesaisi nasıl hesaplanıyor? Saat ücretleri ne kadar artıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...

02.06.2019 07:42 - Son Güncelleme: 02.06.2019 07:42
Bayramda çalışana 2.5 yevmiye! Fazla mesai nasıl hesaplanıyor?

Ramazan Bayramı'nı 3 Haziran Pazartesi arefe olmak üzere 4 Haziran'da idrak etmeye başlayacağız. Yasalarımız dini bayramları da resmi tatil olarak kabul ediyor. Böylece Ramazan Bayramı'nda 3.5 günlük bir resmi tatil imkanı doğuyor. Resmi tatillerde çalışma yapılmıyor.

Bayramda çalışana 2.5 yevmiye! Fazla mesai nasıl hesaplanıyor?

İşçiler bu günlerde çalışmaya zorlanamıyor. Ancak bazı sektörlerde çalışma yapılması gerektiğinden işçinin de rızası alınarak mesai yapılabiliyor. Bu durum sözleşmelerle imza altına da alınabiliyor.

Bayramda çalışana 2.5 yevmiye! Fazla mesai nasıl hesaplanıyor?

Bayramlarda yani resmi tatillerde çalışmaların hesabı ise ayrı yapılıyor. Eğer işçi çalışmıyorsa maaşını tam olarak alıyor. Tatillerde çalışanlara normal yevmiyelerine ilave olarak mesai ücreti de ödeniyor. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde yüzde 50 olarak uygulanıyor.

Bayramda çalışana 2.5 yevmiye! Fazla mesai nasıl hesaplanıyor?

SADECE PARAYLA ÖDENİYOR
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor.

Bayramda çalışana 2.5 yevmiye! Fazla mesai nasıl hesaplanıyor?

Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar. Bu durumda birgün için 2.5 yevmiye ödenmiş oluyor. Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor.

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