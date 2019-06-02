Bayramda çalışana 2.5 yevmiye! Fazla mesai nasıl hesaplanıyor?

Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar. Bu durumda birgün için 2.5 yevmiye ödenmiş oluyor. Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor.