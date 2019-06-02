Bayramda çalışana 2.5 yevmiye! Fazla mesai nasıl hesaplanıyor?
Resmi tatillerde çalışma yapılmıyor. İşçiler bu günlerde çalışmaya zorlanamıyor. Ancak bazı sektörlerde çalışma yapılması gerektiğinden işçinin de rızası alınarak mesai yapılabiliyor. Ramazan Bayramı boyunca çalışan işçilere 3.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğacak. Günlük ödeme 2 yevmiye olacak. Peki bayramda çalışanların fazla mesaisi nasıl hesaplanıyor? Saat ücretleri ne kadar artıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
02.06.2019 07:42
- Son Güncelleme: 02.06.2019 07:42
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