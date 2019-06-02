SGK SSK Bağkur erken emeklilik son dakika müjdesi! Yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir?
Milyonlarca çalışan SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik hayalleri kuruyor. Erken emekli olabilmek için ise bir çok şart bulunuyor. Bunların en başında ise yaş şartı gelmektedir. Primi dolan ancak yaştan emekli olamayan birçok kişi olduğu gibi, yaşı gelip primi dolmayan binlerce kişi de bulunuyor. Yeni düzenlemelerle işçilere birçok hak veriliyor. Bu düzenlemeler kapsamında yıpranma payının kapsamı da genişletildi. Yıpranma hakkının genişlemesiyle erken emeklilik şansı ortaya çıktı. Mevcut durumda Türkiye'de 18 meslekte yıpranma payı bulunuyor. Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. Peki SGK SSK Bağkur erken emeklilik son dakika haberleri nedir? Yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir?
Son dakika haberleri! Yıpranma hakkının kapsamı genişletildi. Kapsamın genişlemesiyle milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı doğdu. Çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunmasını sağlayan yıpranma payının ne olduğu ve kimleri kapsadığı son günlerde merak konusu oldu. Sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği yıpranma payı hakkında önemli gelişmeler olduğuna dair iddialar sonrası yıpranma payı hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki, yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir? İşte yıpranma payı ile erken emeklilik fırsatı elde eden meslekler...
YIPRANMA PAYI NEDİR?
Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda "fiili hizmet zammı" olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor.
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.
YIPRANMA PAYI NASIL HESAPLANIYOR?
Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.
Örneğin, bir personelini eczane kalfası olarak çalıştırdığını beyan eden eczacı, bu personelin eğitim sertifikası veya kurs bitirme belgesini ekleyerek SGK'ya başvuracak. SGK onaylarsa bu kişinin sigorta bildirimleri "Eczane hizmetleri teknikeri" olarak yatırılacak.
Sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte halen Yükseköğretim Kanunu uyarınca görev yapanlar da insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmaları şartıyla FHSZ'den yararlanabilecekler.