Son 3 gün! Yeni detaylar ortaya çıktı! Emekli ikramiyesi verilecek mi? Yılbaşında emekliye ikramiye var mı?
Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yıl için verilecek emekli ikramiyelerinde. Öte yandan Ocak 2022'den itibaren emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını da merak eden birçok vatandaş yeni detayların ortaya çıkması ile büyük sevinç yaşadı. Tüm emekliler ile ikramiye ödemesi yapılan destek ödemesi kapsamındaki vatandaşlar, 1.100 TL ikramiyelerin yılbaşında verilip verilmeyeceğini araştırıyor. İşte emekli ikramiyesi ve emekli zammına ilişkin ortaya çıkan tüm detaylar.
28.12.2021 10:28
- Son Güncelleme: 28.12.2021 10:28