SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2,6 milyon ton bor ürünü satışından 1 milyar dolar kazanarak rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek "2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." dedi.