SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2,6 milyon ton bor ürünü satışından 1 milyar dolar kazanarak rekor kırdık
Son dakika haberleri... Türkiye'nin önemli madenlerinden olan borla ilgili güzel haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynakları bakanı Fatih Dönmez "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık" ifadelerini kullandı. Öte yandan geçtiğimiz ay da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı bor ihracatıyla ilgili son gelişmeleri aktarmıştı.
Son dakika gelişmesine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları şu şekilde: 2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, bor ihracatı açısından 2021 yılını rekorla kapatmayı planladıklarını belirterek "2,6 milyon ton civarında üretimimizin tamamı satılmış vaziyette. 1 milyar doları aşan da ciromuz olacak, ki bu geçmişle kıyaslandığında çok ciddi bir başarı." dedi.
Kalaycı, Türkiye'nin dünya bor pazarında yüzde 60 civarında paya sahip olduğuna dikkati çekerek "Cenabıhak, boru bizim topraklarımıza vermiş, bizim de bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz, katma değerli ürün haline getirmemiz ve dünyaya bu şekilde satmamız gerekiyor." diye konuştu.