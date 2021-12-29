İster koli ister sepet 130 TL altında satılıyor! İçerisindeki çok ucuza yiyecek ve içecekler... CarrefourSA yılbaşı sepetini yayınladı!

Yeni yıla az bir süre kala marketlerin yılbaşı sepetlerinin fiyatları merak konusu oldu. Her yıl zincir marketler yılbaşına özel yiyecek ve içeçek sepeti hazırlıyor. Tek tek almaktansa sepet olarak alıp Zincir marketlerin yılbaşı sepetleri tek tek açıklanıyor. CarrefourSA yılbaşı sepetini yayınladı. Neler yokki aburcuburlar, içecekler... CarrefourSA'dan yapılan duyuruda, ''Ürün fiyat ve kampanyalarımız mağaza lokasyonuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.'' uyarısı yapıldı. CarrefourSA 2022 yılbaşına özel iki ayrı sepet hazırlandı. İki sepet arasında fiyat farkı da bulunuyor. İşte yılbaşı sepetindeki ürünler...