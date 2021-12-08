ŞOK’ta bugün başlayan fırsatlarda 9,99 TL’ye bebek yastığı! ŞOK aktüel ürünler kataloğunda masa sandalye takımında kampanya…

ŞOK market şubelerinde 8-14 Aralık tarihleri arasında yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerde bütçeye uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. Evinizin birçok kategorisi için indirimli ürünler sizleri bekliyor, mutfak malzemelerinden kişisel bakıma, terliklerden bebek ürünlerine, kahvaltılıklardan güzellik seçeneklerine ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. ŞOK marketlerde 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli ürün kampanyaları da dikkat çekiyor. Haberimizden inceleyerebilir listenizi yapabilirsiniz.