Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Asgari ücrette kritik eşik 4.000 TL! Beklentiler %30 üstü - %45 altında yoğunlaştı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette kritik eşik 4.000 TL! Beklentiler %30 üstü - %45 altında yoğunlaştı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı dün yapıldı. Beklentiler yüzde 30'un üstü ve yüzde 45'in altında yoğunlaşırken Türk-İş Başkanı Atalay, "Oluşan rakamların altına evet demeyiz" dedi. Uzmanlar kritik eşiğin 4 bin lira olduğunu ifade ediyor. İşte asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Hazal Ateş
08.12.2021 07:03 - Son Güncelleme: 08.12.2021 07:04
Asgari ücrette kritik eşik 4.000 TL! Beklentiler %30 üstü - %45 altında yoğunlaştı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asgari ücret zammının dar gelirlinin hayat şartlarını iyileştirip onları rahatlatacak" bir oranda olacağı mesajını verirken 4 bin liranın altında olmayacağı yönündeki beklentiler yükseldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Asgari ücrette kritik eşik 4.000 TL! Beklentiler %30 üstü - %45 altında yoğunlaştı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılmasını istedi.

Asgari ücrette kritik eşik 4.000 TL! Beklentiler %30 üstü - %45 altında yoğunlaştı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Türk-İş'in de yüzde 40'ın üzerinde artışla 4 bin lirayı işaret ettiği belirtiliyor.

Asgari ücrette kritik eşik 4.000 TL! Beklentiler %30 üstü - %45 altında yoğunlaştı: Asgari ücret ne kadar olacak?

TOPLANTI ÖNCESİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Asgari ücrette kritik eşik 4.000 TL! Beklentiler %30 üstü - %45 altında yoğunlaştı: Asgari ücret ne kadar olacak?

Yarın TİSK'te yapılacak üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da asgari ücret hesaplamasını sunacak.

SON DAKİKA