Asgari ücrette kritik eşik 4.000 TL! Beklentiler %30 üstü - %45 altında yoğunlaştı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı dün yapıldı. Beklentiler yüzde 30'un üstü ve yüzde 45'in altında yoğunlaşırken Türk-İş Başkanı Atalay, "Oluşan rakamların altına evet demeyiz" dedi. Uzmanlar kritik eşiğin 4 bin lira olduğunu ifade ediyor. İşte asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
08.12.2021 07:03
- Son Güncelleme: 08.12.2021 07:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asgari ücret zammının dar gelirlinin hayat şartlarını iyileştirip onları rahatlatacak" bir oranda olacağı mesajını verirken 4 bin liranın altında olmayacağı yönündeki beklentiler yükseldi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılmasını istedi.
TOPLANTI ÖNCESİ BAKANLA GÖRÜŞTÜ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı dün Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Yarın TİSK'te yapılacak üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da asgari ücret hesaplamasını sunacak.