Evini yapacaklara devlet desteği veriliyor! Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarme için ise 40 bin TL! İşte başvuru şartları…

Ev sahibi olmak herkesin hayali olsa da bu hayale ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Devletten ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekler gelmeye devam ediyor, ev sahibi olmak isteyenlere karşılıksız yardım veriyor. Kendi evini yapmak isteyen ve şartları taşıyan vatandaşlar bu destekten yararlanmak için başvuruları yapabilecek. Prefabrik ev için 30 bin TL, betonarmeye ise 40 bin TL karşılıksız, geri ödemesiz destek veriliyor. İşte ayrıntılar!