Şok'ta bu hafta 479 TL'lik çatal bıçak seti var! 9-10-11-12-13 Haziran 2023 ŞOK KATALOG aktüel ürünler! Hafta sonu ütü ve masası, Guess çanta...
ŞOK 9-10-11-12-13 Haziran 2023 kataloğu şimdi alışverişe çıkmaya hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. ŞOK marketlerinde yer alan indirimleri ürünler az evvel alışveriş severlerin beğenisine sunuldu. Cuma gününden itibaren Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve diğer günlerde kamp ürünleri, salıncak, mangal malzemeleri, elektronik mutfak ürünleri gibi birbirinden farklı ürünler indirimden satılacak. Bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde diyenler yanıt buldu. İşte ŞOK güncel katalog.
09.06.2023 16:37 - Son Güncelleme: 09.06.2023 16:37
9-10-11-12-13 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımlanıd. Her hafta farklı ürünlerde indirim başlatan ŞOK marketleri yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Bu hafta kamp sandalyesi, çadır, mangal ürünleri, termos, piknik çantası, portatif ocak, Airfryer fritöz, elektrik süpürgesi, çay makinesi, kahve makinesi satışta! Haftanın indirimlerini açıklayan ŞOK marketlerinde indirimler 13 Haziran'a kadar devam edecek. Peki Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK 9-10-11-12-13 Haziran 2023 katalog.