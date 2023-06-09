Şok’ta bu hafta 479 TL’lik çatal bıçak seti var! 9-10-11-12-13 Haziran 2023 ŞOK KATALOG aktüel ürünler! Hafta sonu ütü ve masası, Guess çanta...

9-10-11-12-13 Haziran 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğu şimdi yayımlanıd. Her hafta farklı ürünlerde indirim başlatan ŞOK marketleri yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Bu hafta kamp sandalyesi, çadır, mangal ürünleri, termos, piknik çantası, portatif ocak, Airfryer fritöz, elektrik süpürgesi, çay makinesi, kahve makinesi satışta! Haftanın indirimlerini açıklayan ŞOK marketlerinde indirimler 13 Haziran'a kadar devam edecek. Peki Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK 9-10-11-12-13 Haziran 2023 katalog.