8.500 TL üstü maaşla, 14 ilde teknisyen, hasta karşılama, temizlikçi... İŞKUR başvuru kapısını açtı! Acil, KPSS’siz, sınavsız, kurasız 18-45 yaş arası personel alınacak!

İŞKUR jet hızıyla yayımladı, onlarca ilde düğmeye basıldı! Yeni iş ilanlarını duyuran Türkiye İş Bulma Kurumu, Haziran ayında en az ilkokul mezunlarına iş imkanları doğduğunu açıkladı. Buna göre 18-45 yaş arası olan online başvuru hakkından yararlanabilecek. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bir çok ilde kaynakçı, memur, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, teknisyen, aşçı, şoför, hasta karşılama kadrolarına alım yapılacak. Ayrıca Aile Bakanlığı SYDV personel alımı da İŞKUR üzerinden yapılıyor. İşte İŞKUR KPSS'siz personel alımlarının tümü...