EKSİK PRİMİ OLAN EYT’LİLER DİKKAT! Süresi var! Her Bağ-Kur’lu ihya için başvurabilir mi? Kimler için prim gün şartı düşecek?

* KİMLER BORÇLANMA YAPMALI? BORÇLANMA NE ZAMAN YAPILMALI?

Emeklilik için gereken primini borçlanmayla tamamlayabilecekler bu yola başvurabilir. Doğum, askerlik, avukatlık stajı, yurt dışı çalışma gibi süreler için kanunla sağlanan borçlanma imkanlarından yararlanma hakkı bulunanlar ihtiyaçları kadar süre için başvurabilir. Tabii burada borçlanma hakkı olan süreler aşılamıyor.