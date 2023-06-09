EKSİK PRİMİ OLAN EYT'LİLER DİKKAT! Süresi var! Her Bağ-Kur’lu ihya için başvurabilir mi? Kimler için prim gün şartı düşecek?
EYT reformu milyonların yüzünü güldürdü. Eksik primi olanlar düzenlemeden yararlanarak emekli olmak için bunları tamamlama telaşına girerken, özellikle şartlarda bir değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Eksik primi tamamlarken bazı sürelere de dikkat etmek gerekiyor. İşte detayları...
Yaklaşık 4.7 milyon kişiyi kapsayan EYT düzenlemesiyle prim ve yıl şartını tamamlayanlar şartları sağlar sağlamaz emekli olabiliyor. Ancak primini tamamlayamadığı için emekli olamayan da pek çok kişi bulunuyor.
Peki eksik primi tamamlamak için nelere dikkat edilmeli? Hangi süreler önemli? Prim gün şartlarında bir değişiklik olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
EKSİK PRİM NASIL TAMAMLANIR?
Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için borçlanma, Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süresi varsa ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor.
* KİMLER BORÇLANMA YAPMALI? BORÇLANMA NE ZAMAN YAPILMALI?
Emeklilik için gereken primini borçlanmayla tamamlayabilecekler bu yola başvurabilir. Doğum, askerlik, avukatlık stajı, yurt dışı çalışma gibi süreler için kanunla sağlanan borçlanma imkanlarından yararlanma hakkı bulunanlar ihtiyaçları kadar süre için başvurabilir. Tabii burada borçlanma hakkı olan süreler aşılamıyor.