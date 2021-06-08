Araç alacaklar dikkat! Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları…

Herkesin hayali araç sahibi olmaktır ve bu hayale en uygun fiyatlarla kavuşmak isteyenler bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ederek araştırmaya başladı. Gündemde sıklıkla sorgulanan faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor, pandemiden dolayı vatandaşlara kampanyalar sunan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel olarak haberimizde yer alıyor. Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi almak mümkün, bu sayede istediğiniz araca rahat ödemelerle kavuşabilirsiniz. İşte detaylar…