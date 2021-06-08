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Araç alacaklar dikkat! Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları…

Herkesin hayali araç sahibi olmaktır ve bu hayale en uygun fiyatlarla kavuşmak isteyenler bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ederek araştırmaya başladı. Gündemde sıklıkla sorgulanan faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor, pandemiden dolayı vatandaşlara kampanyalar sunan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel olarak haberimizde yer alıyor. Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi almak mümkün, bu sayede istediğiniz araca rahat ödemelerle kavuşabilirsiniz. İşte detaylar…

08.06.2021 15:04 - Son Güncelleme: 08.06.2021 15:04
Araç alacaklar dikkat! Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları…

Herkesin hayali araç sahibi olmaktır ve bu hayale en uygun fiyatlarla kavuşmak isteyenler bankaların güncel kampanyalarını ve faiz oranlarını merak ederek araştırmaya başladı. Gündemde sıklıkla sorgulanan faiz oranları bankalara göre değişiklik gösteriyor, pandemiden dolayı vatandaşlara kampanyalar sunan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları güncel olarak haberimizde yer alıyor. Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi almak mümkün, bu sayede istediğiniz araca rahat ödemelerle kavuşabilirsiniz. İşte detaylar…

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Araç alacaklar dikkat! Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları…

Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik anlamda zorlanan ve araç almak isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor ve şubelere gitmeden kolaylıkla öğrenmek istiyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları ile vatandaşlara aylık kolay ödeme sunarak istediği araca sahip olmasını sağlıyor. Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisini zorlanmadan ödeyerek sıfır ve ikinci el istenilen araca kavuşmak mümkün. İşte konıuya dair merak edilen tüm bilgiler…

Araç alacaklar dikkat! Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI AYLIK 3.160,17 TL TAKSİTLE 100 BİN TL KREDİ FIRSATI

Araç alacaklar dikkat! Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Araç alacaklar dikkat! Uygun taksitlerle 100 bin TL taşıt kredisi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları…

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.