ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda neler var? 2 market indirim yarışına girdi! Bakın kazanan kim oldu! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, süt, şeker...

A101 ve ŞOK marketleri resmen yarışma girdi. Yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımlayan 2 market de büyün indirimler yaptı. Bu hafta raflarda tuvalet kağıdı, sıvı yağ, süt, şeker ve daha bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla yerini aldı. Satışa çıkarılan ürünlerin tam listesine haberimizde yer verdik. Peki ŞOK ve A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte merakla beklenen güncel A101 ve ŞOK aktüel kampanya katalogundaki kaçırılmayacak eşsiz fiyatlar...