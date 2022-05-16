Beklentileri karşılayacak EYT'de 1997 - 1999 arası hesabı! EYT yasası takvimi belli oldu! 5 adımlı çalışma ne zaman hazırlanacak? Sigorta koluna göre...
Milyonlarca şahıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında çıkacak olan yasayı büyük bir merakla bekliyor. Konuyla ilgili bir son dakika gelişmeler yaşanıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan iki ayrı açıklama geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT takvimi ve çalışma süreci haberimizde
16.05.2022 09:48 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:48
Son dönemde EYT meselesi hakkında detaylar merak ediliyor. EYT hakkında son gelişmeler sıkı takip ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan iki ayrı açıklama geldi. EYT hakkında bu sürecin devam ettiği ve belli bir takvime bağlandığını biliyoruz. 3600 ek göstergenin ardından EYT meselesi kamoyuyla paylaşılacak. Çalışmanın 5 adımı ne olacak? Kimler yararlanacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Uzun süredir gündemde olan ve çözüm arayışı süren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.