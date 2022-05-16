Beklentileri karşılayacak EYT’de 1997 - 1999 arası hesabı! EYT yasası takvimi belli oldu! 5 adımlı çalışma ne zaman hazırlanacak? Sigorta koluna göre...

Son dönemde EYT meselesi hakkında detaylar merak ediliyor. EYT hakkında son gelişmeler sıkı takip ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan iki ayrı açıklama geldi. EYT hakkında bu sürecin devam ettiği ve belli bir takvime bağlandığını biliyoruz. 3600 ek göstergenin ardından EYT meselesi kamoyuyla paylaşılacak. Çalışmanın 5 adımı ne olacak? Kimler yararlanacak? EYT ne zaman çıkacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!