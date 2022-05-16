Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası ezber bozdu! 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama! 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 300,000 TL geri ödeme tablosu

Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o kişilerin 10 yıl vadeli, 2 milyon liraya kadar kredi kullanabileceğini açıklandı. Ev almayı düşünenler hemen hesaplamalara koyuldu. 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisini kamu bankaları verecek. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bankası ezber bozdu. İşte 0.89 ve 0.99 faizle kredi hesaplama ve 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 300,000 TL geri ödeme tablosu...