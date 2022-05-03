ŞOK indirimleri başladı! Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var? 3’lüsü 32,95 TL'ye düştü! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı, elektronik ürünler...
ŞOK Mayıs 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki ŞOK kataloğunda birbirinden büyük fırsatlar sürpriz fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan ŞOK'ta aktüel ürün katalog listeleri her hafta yoğun ilgi görüyor. ŞOK market zincirlerinin yeni aktüel kataloğu haberimizde! Birbirinden cazip indirimler kaçırılmayacak fırsatlar! ŞOK'ta bu hafta mutfak gereçleri dikkat çekiyor. Borcam Kare Tepsi 64,95 TL, LAV 3'lü Uzun Meşrubat Bardağı 32,95 TL, Ayaklı Tabak 44,95 TL, Arzum Saç Kurutma Makinesi 219 TL, Polaris Comfort Kadın Ayakkabı 119,90 TL'ye satılıyor. Öte yandan 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak indirimler de bulunuyor. İşte 7 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek indirimler...
ŞOK indirimleri başladı! ŞOK yeni hafta aktüel ürünler kataloğunda neler var? Kataloğun yanı sıra internet sitesinde yer alan sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı güncel fiyatlarına da haberimizde yer verdik. ŞOK'a bu hafta gelen eli boş dönmeyecek. Temizlik, gıda, teknolojik ürünler bu hafta uygun fiyatlarla ŞOK marketlerde. Altus İnox Çay Makinesi 729 TL'ye, Yasomi Retro Blender 469 TL de indi. Oyunseverler için ise Xrocg Gaming Gator M-172 Kırmızı-Siyah Oyuncu Masası 1.999 TL'den satışa konuldu. İşte tam liste...
Hoffman Aile Çaydanlık 199,90 TL
Borcam Kare Tepsi 64,95 TL
Paşabahçe Fanus Sunum Tabağı 69,95 TL
LAV 3'lü Uzun Meşrubat Bardağı 32,95 TL
Metal Örgülü 3'lü Sebzelik 199,90 TL
Metal Örgülü Dekoratif Kaşıklık 39,95 TL
Metal Oval Tepsi 49,95 TL
Metal Örgülü Meyvelik 59,95 TL
Seramik Kelebek 6'lı Kahvaltılık 99,95 TL
Seramik 3 Bölmeli Tabak 49,95 TL
Masif Ahşap Kulplu Sunum Tepsisi 44,95 TL
Ayaklı Tabak 44,95 TL
Katlı Tabak 49,95 TL
Yuvarlak Tabak 12,95 TL
Yuvarlak Kek Tabağı 29,95 TL
Yuvarlak 108×130 Saklama Kabı 21,95 TL
Yuvarlak 108×160 Saklama Kabı 24,95 TL
Yuvarlak 108×190 Saklama Kabı 26,95 TL
Kulplu Dikdörtgen Saklama Kabı 69,95 TL
Toz Torbasız Süpürge 1,199 TL
Arzum Saç Kurutma Makinesi 219 TL
Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 299,90 TL
Filtre Kahve Makinesi 229 TL
Mr. Knife Elektrikli Plastik Cezve 85 TL
Singer Mini Dikiş Makinesi 179 TL
Singer Mini Dikiş seti 14,95 TL
Kadın Viskon Tek Alt Kuşaklı 49,95 TL
Viskon Dantel Aksesuarlı Kadın Pijama Takımı 99,95 TL
Viskon Dantel Aksesuarlı Gecelik 79,95 TL
Kadın Vatkalı T-shirt Beyaz 49,95 TL
Tokalı Kadın Terlik 59,95 TL
Polaris Comfort Kadın Ayakkabı 119,90 TL