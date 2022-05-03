Alibaba’yı 26 milyar dolar zarara uğratan yanlış anlaşılma! Çin piyasalarında Jack Ma korkusu!

Küresel piyasalarda en küçük haberler büyük spekülasyonlara neden oluyor. Çin'de teknoloji şirketi yöneticisi ve soyadı Ma olan birinin gözaltına alınması Alibaba'nın hisselerine büyük satış getirdi. Yatırımcılar Jack Ma'nın gözaltına alındığını düşünerek satış yaptı ve Alibaba hissesi yüzde 10'a yakın değer kaybetti.