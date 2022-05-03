Alibaba'yı 26 milyar dolar zarara uğratan yanlış anlaşılma! Çin piyasalarında Jack Ma korkusu!
Çin'de bir söylenti Alibaba'ya büyük kayıplar yaşattı. Soyadı Ma olan bir kişinin gözaltına alınması ile paniğe kapılan Alibaba hissesine sahip kişiler ellerindeki hisseleri sattı. Jack Ma'ya 26 milyar dolar kaybettiren yanlış anlaşılmada gerçek çok sonradan ortaya çıktı.
03.05.2022 13:56 - Son Güncelleme: 03.05.2022 13:56
Küresel piyasalarda en küçük haberler büyük spekülasyonlara neden oluyor. Çin'de teknoloji şirketi yöneticisi ve soyadı Ma olan birinin gözaltına alınması Alibaba'nın hisselerine büyük satış getirdi. Yatırımcılar Jack Ma'nın gözaltına alındığını düşünerek satış yaptı ve Alibaba hissesi yüzde 10'a yakın değer kaybetti.
26 milyar doların bir anda buharlaşmasına neden olan gelişme sonradan anlaşıldı ancak satışlar çoktan gerçekleşmişti. Jack Ma'nın gözaltına alınmadığının ortaya çıkmasıyla birlikte Piyasalar durgunlaştı.
HER ŞEYİ CCTV BAŞLATTI
Çin devlet televizyonu CCTV, Ma adlı yöneticinin "Devlet iktidarını yıkma ve ülkeyi bölmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.