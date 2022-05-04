Ve belli oldu! Başvuran herkese 3 dakika içerisinde günlük 13 TL ödemeli ihtiyaç kredisi verilecek! 10.000 TL anında yatıyor

Bir süredir artan grafiklere sahip olan döviz kurları ve altın piyasası, gündelik yaşam şartlarının günden güne zorlaşmasına sebep oldu. Hemen anında her yeni güne yeni bir zam haberi ile başlayan vatandaşlar, nakde olan sıkışıklıklarını çözüme kavuşturabilmek adına seçenek yollar aramaya başladılar. Bu noktada döneme giren Halk Bankası, devlet emniyeti altında süratli kredi hizmeti sunacağını açıkladı.