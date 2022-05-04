Ve belli oldu! Başvuran herkese 3 dakika içerisinde günlük 13 TL ödemeli ihtiyaç kredisi verilecek! 10.000 TL anında yatıyor
Yeni dönemde hem ekonomi piyasalarının olumsuz grafikleri hem de başka faktörler kapsamında nakde olan gereksinimi çoğalan vatandaşlara, devletin bankası Halk Bankası'ndan müjdeli haber geldi. Banka, alakalı şartları gerçekleştiren bütün müşterilerine hemen nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan süratli kredi hizmetinin ayrıntıları
Bir süredir artan grafiklere sahip olan döviz kurları ve altın piyasası, gündelik yaşam şartlarının günden güne zorlaşmasına sebep oldu. Hemen anında her yeni güne yeni bir zam haberi ile başlayan vatandaşlar, nakde olan sıkışıklıklarını çözüme kavuşturabilmek adına seçenek yollar aramaya başladılar. Bu noktada döneme giren Halk Bankası, devlet emniyeti altında süratli kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
Halk Bankası Hızlı Kredi Kampanyası 2022
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan ve ilerlettiği her hizmetin içeriği ile vatandaşın yanısıra olduğunu her fırsatta gözler önüne seren Halk Bankası, yeni dönemde ekonomik şartlar kapsamında nakde sıkışan ve gereksinimlerini karşılayabilmek adına desteğe gereksinimi olan vatandaşlara süratli kredi hizmeti sunacağını açıkladı.
Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan ve aniden çok müracaat kanalı aracılığı ile erişime açık olan süratli kredi hizmetinin ayrıntıları belli oldu.
Banka, alakalı hizmetinin azami vade miktarını 36 ay olarak duyurdu. Faiz oranının kredi tahsis ücreti ödenip ödenmeyeceğine göre farklılık gösterdiğini belirten banka, kredi tahsis ücretinin ödenmesi halinde yüzde 1,71, ödenmemesi halinde ise yüzde 1,76 oranında faiz uygulanacağını duyurdu. Söz hususu hizmetin alt sınırı bin TL, üst sınırı ise 10 bin TL olarak belirlendi.
Halk Bankası Hızlı Kredi Kampanyası Örnek Hesaplama Tablosu
Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan süratli kredi kampanyası aracılığı ile nakit sıkıntılarını hemen çözüme kavuşturmak isteyen vatandaşlar amacıyla misal hesaplama tablosu yayınlandı.