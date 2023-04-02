ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK’a Mop süpürge geldi! Siyah, beyaz seçenekli + 200 stok + 2 yıl garanti!

ŞOK yepyeni aktüel ürünler kataloğu ile karşımızda! Son haftalarda tüm zincir marketlerde son dönemlerin en popüler ürünleri yer alıyor. Bu ürünlerden bir tanesi olan akıllı robot süpürgeler ŞOK'ta bu hafta indirimli fiyatıyla yer alıyor. İşte ŞOK'un 2-4 Nisan tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerin listesi...