RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK'a Mop süpürge geldi! Siyah, beyaz seçenekli + 200 stok + 2 yıl garanti!

ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK'a Mop süpürge geldi! Siyah, beyaz seçenekli + 200 stok + 2 yıl garanti!

ŞOK marketlerinde indirime giren ürünler belli oldu. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte zincir marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu ortaya çıkmaya başladı. Dev zincir marketleri güncel kampanyalarını tek tek duyuruyor. Bu kapsamda ŞOK marketleri 2-4 Nisan aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte ŞOK 2-4 Nisan kataloğu.

02.04.2023 16:42 - Son Güncelleme: 02.04.2023 16:42
ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK’a Mop süpürge geldi! Siyah, beyaz seçenekli + 200 stok + 2 yıl garanti!

ŞOK yepyeni aktüel ürünler kataloğu ile karşımızda! Son haftalarda tüm zincir marketlerde son dönemlerin en popüler ürünleri yer alıyor. Bu ürünlerden bir tanesi olan akıllı robot süpürgeler ŞOK'ta bu hafta indirimli fiyatıyla yer alıyor. İşte ŞOK'un 2-4 Nisan tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerin listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK’a Mop süpürge geldi! Siyah, beyaz seçenekli + 200 stok + 2 yıl garanti!

Kadın Fitilli Yüksek Bel Tayt 79,95 TL

Kadın Büzgü Bantlı Terlik 59,95 TL

Erkek Çapraz Terlik 59,95 TL

Çift Kişilik Ranforce Nevresim Seti 249,95 TL

ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK’a Mop süpürge geldi! Siyah, beyaz seçenekli + 200 stok + 2 yıl garanti!

Tek Kişilik Ranforce Nevresim Seti 199,95 TL

Çift Kişilik Çok Amaçlı Kapitone Yatak Örtüsü 199,95 TL

Tek Kişilik Çok Amaçlı Kapitone Yatak Örtüsü 149,95 TL

ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK’a Mop süpürge geldi! Siyah, beyaz seçenekli + 200 stok + 2 yıl garanti!

Abaküslü Yazı Tahtası 39,95 TL

Manyetik Tablet Yazı Tahtası 49,95 TL

Puzzle 19,95 TL

Kumbara 11,95 TL

Manyetik Dart Seti 34,95 TL

Basketbol Potası ve Topu 49,95 TL

ŞOK 2-4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! İndirim haftası başladı, bu hafta ŞOK’a Mop süpürge geldi! Siyah, beyaz seçenekli + 200 stok + 2 yıl garanti!

Chantale Kadın / Erkek Sneaker Çorabı 34,95 TL

Chantale Dantelli Slip 24,95 TL

2'li Chantale Kadın Desenli Slip 34,95 TL

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