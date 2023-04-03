4-7 Nisan'da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!
BİM 4 - 7 Nisan 2023 aktüel indirim kataloğu yayımlandı. Bu hafta birbirinden cazip indirimler yer alıyor. Kaçırmamak için güncel BİM broşürünü inceleyebilirsiniz. İşte BİM 4 - 7 Nisan indirimleri.
03.04.2023 11:46 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:46
BİM'de bu hafta Queen Kağıt Havlu, Queen Tuvalet Kağıdı, Casilli Renkli Sütyen Slip Takım, Asperox Ultra Yağ Sökücü Sarı Güç 1 Litre, Mara Kaş Waxı, Golden Rose Renkli Maskara, Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi, Fakir Çeyiz Paketi 4 Ürün 1 Arada, Dijitsu 55' UHD Android LED TV, Lisanslı Tablet Aktivite Seti, Metal Ayaklı Katlanır Masa, 8 Kg Çamaşır Makinesi yer alıyor. İşte BİM 4-7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.