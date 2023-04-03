RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 4-7 Nisan'da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

4-7 Nisan'da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

BİM 4 - 7 Nisan 2023 aktüel indirim kataloğu yayımlandı. Bu hafta birbirinden cazip indirimler yer alıyor. Kaçırmamak için güncel BİM broşürünü inceleyebilirsiniz. İşte BİM 4 - 7 Nisan indirimleri.

03.04.2023 11:46 - Son Güncelleme: 03.04.2023 11:46
4-7 Nisan’da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

BİM'de bu hafta Queen Kağıt Havlu, Queen Tuvalet Kağıdı, Casilli Renkli Sütyen Slip Takım, Asperox Ultra Yağ Sökücü Sarı Güç 1 Litre, Mara Kaş Waxı, Golden Rose Renkli Maskara, Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi, Fakir Çeyiz Paketi 4 Ürün 1 Arada, Dijitsu 55' UHD Android LED TV, Lisanslı Tablet Aktivite Seti, Metal Ayaklı Katlanır Masa, 8 Kg Çamaşır Makinesi yer alıyor. İşte BİM 4-7 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.

GALERİ DEVAM EDİYOR
4-7 Nisan’da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

Queen Kağıt Havlu 3 Katlı 12'li 95 TL

Queen Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 24'lü 117,50 TL

Casilli Renkli Sütyen Slip Takım 99 TL

Asperox Ultra Yağ Sökücü Sarı Güç 1 Litre 29,75 TL

4-7 Nisan’da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

Golden Rose Oje 17,50 TL

Newgen Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 33 TL

Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 Litre 35,50 TL

Mara Hızlı Oje Kurutucu 8 ml 34,50 TL

Metal Kutulu Mıknatıslı Makyaj Fırça Seti 89 TL

4-7 Nisan’da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

Ahşap Saplı Boyalı Çelik Keser 59,75 TL

Nofrost Buzdolabı 430 Litre8.199 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 5.899 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899 TL

4-7 Nisan’da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

55' UHD Android LED TV 6.199 TL

Rüzgar Gülü 16 cm 7 Kanat 22,75 TL

Rüzgar Gülü 18 cm 8 Kanat Halojenli 15,75 TL

Rüzgar Gülü 20 cm 7 Kanat 24,75 TL

Koltuk 249 TL

4-7 Nisan’da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

Örgü Koltuk 229 TL

Koltuk 199 TL

Plastik Koltuk 99 TL

Metal Ayaklı Katlanır Masa 349 TL

Katlanır Masa ve 4 Tabure Piknik Seti 749 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 159 TL

Örgü Tabure 34,50 TL

4-7 Nisan’da çeyiz, yiyecek, giyeceklerin fiyatı düştü! BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi, her şey indirime girdi! 4 ürün 1 arada 2.599 TL!

Lisanslı Tablet Aktivite Seti 59 TL

Küvette Bebek 59 TL

72 Parça Blok Saklama Kutulu 49,50 TL

Eğlenceli Faaliyet Seti Kitapları 12,50 TL

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