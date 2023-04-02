Başvuran PTT'den parasını çeksin! Devletten DEV sosyal yardım! Anneler, babalar başvuruyor 650- 1.250 TL yatıyor! 1,2,3,4,5, çocuklu ailelere...
Aile Destek Programı ve Çocuk Destek Bileşeni kapsamında bir çok para yardımı yapılıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerine göre en az 850, en fazla 1.250-TL ödeme yapılıyor. Çocuk Destek Bileşeni ile fr hak sahibi hanelere çocuk sayısına göre 350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştiriliyor. Paralar PTT'den veriliyor. İşte başvuru ve ödeme detayları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Çocuklu ailelere ödeme alacak. Aile Destek Paketi'nin Mart ayı ödemeler yattı. Gözler Nisan ayında! Peki Aile Destek Paketi nedir, kaç TL veriliyor? Çocuk Destek Bileşeni ile ne kadar para ödeniyor? İşte yanıtları...
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.