Şirkete, hastaneye, fabrikaya, okula DOLGUN MAAŞLA temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alınıyor! İŞKUR'dan tek tıkla başvuru kabul ediliyor!
İş arayanları sevindiren haber geldi. İŞKUR üzerinden binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacak. En az ilköğretim mezunu vatandaşların başvurabileceği ilanlar için hem kadın hem de erkek personeller alınacak. Tek tıkla başvuru yapmak mümkün! İŞKUR'a kayıtlı 18 yaşını geçen herkes başvuruda bulunabilecek. Türkiye'nin 81 ilindeki İŞKUR temizlik personeli v e güvenlik görevlisi alımlarını sizler için haberimizde derledik. İşte aralarında İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin de yer aldığı güncel İŞKUR iş ilanları!
İş arayanlar için çark döndü. İŞKUR ile şirketlere, hastanelere, fabrikalara ve özel okullara dolgun maaşla temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alınıyor. En az 4250 maaş+sigorta ve multinet takdim ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler detayları araştırmaya koyuldu. Peki İŞKUR güvenlik görevlisi başvuru şartları neler? Hangi illere personel alınacak? Temizlik görevlisi maaşları ne kadar?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) duyurdu. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamu kurumlarına temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alınacak. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından tercih yapılacağı bildirildi. Yayınlanan ilanlarda başvuru şartları kurumların kimliğine göre değişkenlik gösterirken genel olarak İŞKUR'a kayıtsız olma ve 18 yaşını doldurma şartı aranıyor.
İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?
İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara seçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.