10 soruda EYT’liye emeklilik formülü! Hangi formüller gündemde? Düzenleme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...
3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, sırada EYT var. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı beklerken, çeşitli formüller de gündemde...
11.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 11.04.2022 07:00
1) Çalışma kimleri kapsayacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.
2)Sadece SSK'lılar mı yararlanacak?
Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde.
3) Kısmi emeklilik yani az primle emeklilik kolaylaştırılır mı?
Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor.
İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi.