RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 10 soruda EYT’liye emeklilik formülü! Hangi formüller gündemde? Düzenleme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

10 soruda EYT’liye emeklilik formülü! Hangi formüller gündemde? Düzenleme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge ve sözleşmeliler ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşılırken, sırada EYT var. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı beklerken, çeşitli formüller de gündemde...

Çığıl Ön Yener
11.04.2022 07:00 - Son Güncelleme: 11.04.2022 07:00
10 soruda EYT’liye emeklilik formülü! Hangi formüller gündemde?, Düzenleme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

1) Çalışma kimleri kapsayacak?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

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10 soruda EYT’liye emeklilik formülü! Hangi formüller gündemde?, Düzenleme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

2)Sadece SSK'lılar mı yararlanacak?
Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde.

10 soruda EYT’liye emeklilik formülü! Hangi formüller gündemde?, Düzenleme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

Her kesim için ayrı çalışma bekleniyor.

10 soruda EYT’liye emeklilik formülü! Hangi formüller gündemde?, Düzenleme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

3) Kısmi emeklilik yani az primle emeklilik kolaylaştırılır mı?
Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor.

10 soruda EYT’liye emeklilik formülü! Hangi formüller gündemde?, Düzenleme ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi.

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