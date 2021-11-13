Şimdi katılana anında faizsiz masrafsız kredi müjdesi! Dosya, ek masraf ücreti ödemeden alabilirsiniz! Akbank, Enpara, Ziraat faiz oranları
Kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanıyor. Ayın ilk günlerinde kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 konut kredisi imkanı sunuldu. Aynı zamanda Akbank Mobil'den müşteri olanlara Hoş geldin kredisi veriyor. %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL'lik bu fırsat kısa sürede çok kişi tarafından kullanıldı. Bu doğrultuıda kampanya ile ilgili son dakika açıklamaları kredi çekecekler tarafından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar ev, araba alma fikri ya da ihtiyacı üzere kredi çekmek istemesi nedeniyle faiz oranlarına kapsamlı bir şekilde göz atıyor.
Bankalar kredi faizleriyle ilgili yeni yaptığı kampanyalarını müşterileriyle paylaşıyor. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranıyla banka müşterilerine sağlıyor. Son olarak Akbank da bir kampanyasını müşterileriyle paylaştı. Akbank Mobil'den müşteri olanlara Hoş geldin kredisi veriliyor. %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL kredi imkanından sadece kredi teklifi ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecinden Akbanklı olan müşteriler için geçerli oluyor. Yapılan bu indirimlerin hemen ardından ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç kredi çekmeyi düşünenler kararını verecek.
Kredi başvurusunu "Başlangıç Ürünleri" sayfasındaki "İhtiyaç Kredisi" seçeneği ile veya görüntülü görüşme sonrası Akbanklı Ol sürecinin tamamlanması sonrasında mobil uygulama içerisinden gerçekleştirenler başvuruları değerlendirilip onaylandığı takdirde Akbank Mobil ve İnternet üzerinden kampanyadan yararlanabilir.
Kampanya kapsamında kullanılacak maksimum kredi tutarı 5000 TL, maksimum vade 12 aydır. Söz konusu kredi talepleri Banka tarafından değerlendirilerek olumlu bulunursa karşılanacaktır. Akbank, kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.