Şimdi katılana anında faizsiz masrafsız kredi müjdesi! Dosya, ek masraf ücreti ödemeden alabilirsiniz! Akbank, Enpara, Ziraat faiz oranları

Bankalar kredi faizleriyle ilgili yeni yaptığı kampanyalarını müşterileriyle paylaşıyor. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29 faiz oranıyla banka müşterilerine sağlıyor. Son olarak Akbank da bir kampanyasını müşterileriyle paylaştı. Akbank Mobil'den müşteri olanlara Hoş geldin kredisi veriliyor. %0 faizli ve masrafsız 5.000 TL kredi imkanından sadece kredi teklifi ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi sürecinden Akbanklı olan müşteriler için geçerli oluyor. Yapılan bu indirimlerin hemen ardından ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç kredi çekmeyi düşünenler kararını verecek.