3600 günle 49 ve 43 yaşında emekli olabilmek mümkün! SGK’dan erken emeklilik müjdesi geldi! İşte şartlar...

Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir sene amacıyla emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün çoktan vakit kazanıyor.