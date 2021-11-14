3600 günle 49 ve 43 yaşında emekli olabilmek mümkün! SGK’dan erken emeklilik müjdesi geldi! İşte şartlar...
Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışanın her zaman hayali olmaktadır. Bu anlamda erken emeklilik her vakit mühim konular arasında yer almıştır. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar fiili hizmet vakti zammı ya da bir diğer adıyla yıpranma hakkı ile erken emekli olabiliyor. Düne kadar 18 mesleğe bu hak tanınırken son oluşturulan planlama ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlileri gibi yeni meslekler eklenerek, 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanındı. Öyle ki, bugün madende çalışanlar 43 yaşında emekli olabiliyor. Kimler yararlanıyor?
Tek tek açıklandı! 3600 günle 49 ve 43 yaşında emekli olacaksınız! Emekli olmak amacıyla yaş koşulu getirilmesinin sonrasında SGK doğrultusundan yayımlanan yıpranma payı listesi daha da ehemmiyet kazanmıştı. Tehlikeli meslekler olarak kabul edilen mesleklere oluşturulan meşru planlama ile erken emekli olma hakkı tanınmıştı. Yıpranma hakkı ile emeklilik vatandaşlar doğrultusundan en çok aratılan konuların başında geliyor. Yıpranma hakkından yararlanmanın belli şartları var. Peki, erken emekli eden meslekler hangileri, SGK yıpranma payı olan meslekler nelerdir, 10 yılda emeklilik mümkün mü, erken emekli olmanın şartları, yolları, püf noktaları nelerdir?
Belli mesleklerde çalışanlar amacıyla mümkün. Sosyal güvenlik sistemi tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara bu hakkı, yani erken emeklilik hakkını tanıyor. Nasıl mı? Anlatayım. Kanunda fiili hizmet süresi zammı olarak geçen, kamuoyunda ise 'yıpranma hakkı' olarak tanınan uygulama; çimento pazarında çalışandan tutun da cam ve madencilik bölümünde çalışanlara kadar çoğu mesleği kapsıyor.
Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir sene amacıyla emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün çoktan vakit kazanıyor.
3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve evveline ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan bireylerin 3600 günden emekli olması söz hususu değildir.