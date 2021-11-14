İŞKUR kendi işini kurana karşılıksız para ödeyecek! 3 Aralık'a kadar başvur parayı al! İşte e-Devlet geri ödemesiz destek başvuru koşulları
İş kurana 65 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. 3 Aralık'a kadar başvur, parayı al. İş fikri olan engellilere hibe destek kapısı açılıyor. türkiye iş kurumu (işkur), engellilerin kendi işini kurmak için hazırladığı projelere 65 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. 2022 yılı 1'inci dönem hibe desteği için başvurular e-devlet'ten alınmaya başladı. projelerini hazırlayan engelli girişimciler, 3 aralık günü saat 23.59'a kadar online olarak başvurularını yapabilecek.
Devlet tarafından kendi işini kurmak isteyenlere yeni destekler sunulmaya devam ediyor. Sunulan desteklerin için başvurular alınmaya devam ediyor. Aynı zamanda kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin liraya varan hibe destek için yeni başvurular alınmaya başladı. Yararlanmak da kolay. Projeyle 3 Aralık'a kadar e-Devlet'ten başvurmak yetiyor. İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezleri'ne elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek. İşte İŞKUR'un geri ödemesiz desteğinin detayları...
KILAVUZ VE REHBER YAYIMLANDI
'Engelli Hibe Desteği Proje Başvuru Kılavuzu' ile başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi için hazırlanan 'Başvuru Rehberi' İŞKUR'un internet sitesinde (www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/)) duyurular kısmında yayınlandı.
HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
- İŞKUR'a engelli kaydı olmak,
- Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporuna sahip olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
- İŞKUR'a herhangi bir borcu bulunmamak,
- Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),