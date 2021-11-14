İŞKUR kendi işini kurana karşılıksız para ödeyecek! 3 Aralık'a kadar başvur parayı al! İşte e-Devlet geri ödemesiz destek başvuru koşulları

Devlet tarafından kendi işini kurmak isteyenlere yeni destekler sunulmaya devam ediyor. Sunulan desteklerin için başvurular alınmaya devam ediyor. Aynı zamanda kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin liraya varan hibe destek için yeni başvurular alınmaya başladı. Yararlanmak da kolay. Projeyle 3 Aralık'a kadar e-Devlet'ten başvurmak yetiyor. İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezleri'ne elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek. İşte İŞKUR'un geri ödemesiz desteğinin detayları...