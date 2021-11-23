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Haberler Ekonomi Şimdi başvur anında çek! 50.000 ve 75.000 TL İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası'ndan hemen alınıyor!

Şimdi başvur anında çek! 50.000 ve 75.000 TL İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası'ndan hemen alınıyor!

Ardı ardına açıklamalar yapıldı. Nakit ihtiyacı olanlara güzel haberler geldi. İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası'ndan 50.000 TL ve 75.000 TL anında kredi müjdesi verildi. Bankalardan kredi kullanacak olan kişilerin elbette en son derece müracaat yapmış olup tercih etmiş olduğu kredi türlerinin başlangıcında ihtiyaç kredisi gelir. Bireysel ihtiyaç kredisi, neredeyse her ihtiyacımız hedefiyle rahatça müracaat yapabileceğimiz bir kredi türü olduğundan müşteriler tarafınca sıkça tercih edilir.

takvim.com.tr
23.11.2021 11:29 - Son Güncelleme: 23.11.2021 11:31
Şimdi başvur anında çek! 50.000 ve 75.000 TL İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası’ndan hemen alınıyor! kredi veriliyor!

Bilindiği gibi gereksinim kredileri ülkemizde olabildiğince tanınmış durumda. Bu anlamda bankalar müşteri çekmek amacıyla detaylı kampanyalar yapıyor. İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası'ndan 50.000 ve 75.000 TL veriliyor. İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit gereksinimlerimiz hedefiyle kullanıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şimdi başvur anında çek! 50.000 ve 75.000 TL İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası’ndan hemen alınıyor! kredi veriliyor!

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,49

Aylık Taksit

1.895,48 TL

Toplam Ödeme

68.487,28 TL

Şimdi başvur anında çek! 50.000 ve 75.000 TL İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası’ndan hemen alınıyor! kredi veriliyor!

TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,59

%1,36

Aylık Taksit

1.847,60 TL

Toplam Ödeme

66.763,60 TL

Şimdi başvur anında çek! 50.000 ve 75.000 TL İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası’ndan hemen alınıyor! kredi veriliyor!

QNB Finansbank Tanışma Kredisi

Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,36

Aylık Taksit

1.847,60 TL

Toplam Ödeme

66.763,60 TL

Şimdi başvur anında çek! 50.000 ve 75.000 TL İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası’ndan hemen alınıyor! kredi veriliyor!

Enpara.com Masrafsız Kredi

Masrafsız Kredi

Faiz Oranı

%1,63

Aylık Taksit

1.947,81 TL

Toplam Ödeme

70.121,16 TL

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