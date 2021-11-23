Şimdi başvur anında çek! 50.000 ve 75.000 TL İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası'ndan hemen alınıyor!

Bilindiği gibi gereksinim kredileri ülkemizde olabildiğince tanınmış durumda. Bu anlamda bankalar müşteri çekmek amacıyla detaylı kampanyalar yapıyor. İNG, TEB, En Para, Finansbank ve İş Bankası'ndan 50.000 ve 75.000 TL veriliyor. İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit gereksinimlerimiz hedefiyle kullanıyoruz.