Nakit ihtiyacı yaşayanlar dikkat! 20 bin TL ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile aylık taksit kaç TL ödenir? Halkbank, TEB…

Para sıkıntısı yaşayan vatandaşlar bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor. Borç kapatma, yeni iş kurma, tatile çıkma, eşya alma gibi daha pek çok kişisel sebebe bağlı olarak ihtiyaç kredisi ihtiyacı görülüyor. Özellikle pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar bankaların güncelihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Peki 20 bin TL ihtiyaç kredisi için 24 ay vade ile aylık taksit kaç TL ödenir? Akbank, Garanti, Ziraat Bankası, Halkbank gibi daha birçok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik.