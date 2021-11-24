32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!
Parasını Türk Lirası'nda değerlendirenler kazanıyor! Duyan bankaya koşuyor. 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi! Bankalar 24 Kasım 2021 tarihli son faiz güncellemesi ile hem Türk Lirası hem de dolar kuru amacıyla 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli hesap açmak amacıyla tercih ettiğiniz rastgele bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de sayesinde hesaplarınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de durumu hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil programı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.
Yapılan güncelleme ardından hem Türk Lirası hem de dolar hesabı olan vatandaşlar için faizler yükseldi. Aralarında Burgan Bank, Odeabank, Akbank, Garanti Bankası, Aktif Bank, Fibabanka, QNB Finansbank faiz oranları stabil olarak devam ediyor. Bütün Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar ardından bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler amacıyla güzel haber geldi. Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir vakit içerisinde, bankaların sunmuş olduğu faiz oranları tarafında yüksek getiri sağlamasıdır.
50.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Faiz: %12,25
Net Kazanç: 510,14 TL
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 707,95 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: %17,25
Net Kazanç: 718,36 TL
Burgan Bank
On Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 749,59 TL
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %18,00
Net Kazanç: 749,59 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %17,00
Net Kazanç: 707,95 TL
Odeabank
Oksijen Dinamik Hesap
Faiz: %16,75
Net Kazanç: 697,53 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %16,50
Net Kazanç: 687,12 TL