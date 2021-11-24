32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!

Yapılan güncelleme ardından hem Türk Lirası hem de dolar hesabı olan vatandaşlar için faizler yükseldi. Aralarında Burgan Bank, Odeabank, Akbank, Garanti Bankası, Aktif Bank, Fibabanka, QNB Finansbank faiz oranları stabil olarak devam ediyor. Bütün Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar ardından bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler amacıyla güzel haber geldi. Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir vakit içerisinde, bankaların sunmuş olduğu faiz oranları tarafında yüksek getiri sağlamasıdır.