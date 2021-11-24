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Haberler Ekonomi 32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!

32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!

Parasını Türk Lirası'nda değerlendirenler kazanıyor! Duyan bankaya koşuyor. 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi! Bankalar 24 Kasım 2021 tarihli son faiz güncellemesi ile hem Türk Lirası hem de dolar kuru amacıyla 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli hesap açmak amacıyla tercih ettiğiniz rastgele bir bankanın şubesini ziyaret ederek, gişe görevlisinin de sayesinde hesaplarınız açılır. Şubeye gitmek istemezseniz de durumu hazırda kullandığınız bankanızın internet bankacılığı ya da mobil programı üzerinden vadeli hesap açabilirsiniz.

takvim.com.tr
24.11.2021 08:51 - Son Güncelleme: 24.11.2021 08:51
32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!

Yapılan güncelleme ardından hem Türk Lirası hem de dolar hesabı olan vatandaşlar için faizler yükseldi. Aralarında Burgan Bank, Odeabank, Akbank, Garanti Bankası, Aktif Bank, Fibabanka, QNB Finansbank faiz oranları stabil olarak devam ediyor. Bütün Türkiye Merkez Bankası faiz kararına kilitlenmişti. Karar ardından bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Bankalardan parasını mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler amacıyla güzel haber geldi. Vadeli hesabın en büyük özelliği, yatırdığınız paranın belli bir vakit içerisinde, bankaların sunmuş olduğu faiz oranları tarafında yüksek getiri sağlamasıdır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!

50.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Faiz: %12,25

Net Kazanç: 510,14 TL

Anadolubank

Renkli Hesap

Faiz: %17,00

Net Kazanç: 707,95 TL

32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!

Alternatif Bank

VOV Hesap

Faiz: %17,25

Net Kazanç: 718,36 TL

Burgan Bank

On Hesap

Faiz: %18,00

Net Kazanç: 749,59 TL


32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!

ING

E-Turuncu Hesap

Faiz: %18,00

Net Kazanç: 749,59 TL

Fibabanka

Kiraz Hesap

Faiz: %17,00

Net Kazanç: 707,95 TL

32 günlük faiz getirisi... TL yatırımı olanlar için en yüksek faiz hangi bankada? 32 günlük vadeli hesap mevduat faiz oranları yükseldi!

Odeabank

Oksijen Dinamik Hesap

Faiz: %16,75

Net Kazanç: 697,53 TL

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz: %16,50

Net Kazanç: 687,12 TL


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