Şimdi alın Şubat'ta ödemeye başlayın! 1,49, 1,58 ve 1,76 faiz oranları bombası! Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, QNB Finansbank...

Nakit ihtiyaçları için uygun finansman çözümleri arayanlara bankalardan büyük destek geldi. 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredileri ile uygun faiz oranları, vatandaşların nakit sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Alışverişlerden nakit ihtiyaçlarına, eğitimden sağlığa kadar tüm ihtiyaçlar için kullanılacak krediler, 3 aya kadar erteleme imkanları ile dikkat çekiyor. İşte en 3 ay ödemesiz en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar.