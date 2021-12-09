Şimdi alın Şubat'ta ödemeye başlayın! 1,49, 1,58 ve 1,76 faiz oranları bombası! Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank, QNB Finansbank...
Yapı Kredi Bankası tarafından 3 ay erteleme imkanına sahip kredi fırsatı sunulmaya devam ediyor. Son dönemde vatandaşların artan ihtiyaçları karşısında cazip kredi fırsatları sunmaya başlayan bankalardan Yapı Kredi Bankası, 36 aya kadar vade seçenekleri ve düşük faiz oranları da uygulamaktadır.
Nakit ihtiyaçları için uygun finansman çözümleri arayanlara bankalardan büyük destek geldi. 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredileri ile uygun faiz oranları, vatandaşların nakit sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Alışverişlerden nakit ihtiyaçlarına, eğitimden sağlığa kadar tüm ihtiyaçlar için kullanılacak krediler, 3 aya kadar erteleme imkanları ile dikkat çekiyor. İşte en 3 ay ödemesiz en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar.
Ödemesiz dönem dahil olmak üzere azami vade 36 ay olarak belirlenmiştir. 90 gün erteleme seçeneği de sunulmaktadır.
Yapı Kredi Banksı'nın dijital kanalları üzerinden kredi başvurunuzu kolayca yaparak ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilirsiniz. %1,58'den başlayan faiz oranları ile kredi miktarına ve vadesine göre değişmek üzere en özel faiz oranları sunulmaktadır.
Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası
Akbank Mobil üzerinden anında tüm ihtiyaçları için kredi başvurusunda bulunacaklar için 3 ay ertelemeli kredi taksit ödeme seçenekleri sunulmaktadır.
Akbank ertelemeli ihtiyaç kredisi kapsamında %1,76'dan başlayan faiz oranları, vatandaşların ihtiyaçlarına göre talep edecekleri kredi miktarına göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda tercih edilecek vade oranları da faiz hesaplamalarında değişiklik gösterir.