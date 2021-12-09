Yıpranma, erken emeklilik, tazminat imkanı da yanında! 43 ya da 60 yaşında... Bu kişilerde emeklilik yaşı değişiyor! Kritik tarih belli oldu!
Bu kişilerde emeklilik yaşı değişiyor! Kritik tarih belli oldu! Yıpranma, erken emeklilik, tazminat imkanı da yanında! 43 ya da 60 yaşında... TSK personeline yönelik yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürelerin emekliliğe eklenmesi, tazminat gibi önemli imkanlar tanınıyor. Örneğin söz konusu tarihten önce göreve başlayan personel 43 yaşında emekli olabilirken, sonra başlayanlarda yaş şartı 60'a çıkıyor. TSK personelinin bu tarihteki hizmet süresine yıpranma da ilave edilerek bulunan toplam hizmet süresine göre emeklilik şartları da tespit ediliyor.
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren izahat yapıldı.Yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürelerin emekliliğe eklenmesi, tazminat ve benzer biçimde önemli imkanlar ön plana çıkıyor. Burada en kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ve sonra başlamaya göre emeklilik yaşı artıyor veya azalıyor. Söz konusu tarihten önce göreve başlayan personel 43 yaşında emekli olabilirken, sonra başlayanlarda yaş şartı 60'a kadar çıkıyor. Personelin bu tarihteki hizmet süresine yıpranma da eklendikten sonra bulunan toplam hizmet süresine göre emeklilik şartları (yaşı) tespit ediliyor. Peki, kimler, hangi meslekler 43 yaşlarında emekli olabiliyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin emeklilik yaşı sigorta başlangıcına göre değişiyor. Burada en kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ve sonra başlamaya göre emeklilik yaşı artıyor veya azalıyor. Örneğin söz konusu tarihten önce göreve başlayan personel 43 yaşında emekli olabilirken, sonra başlayanlarda yaş şartı 60'a çıkıyor.
1-) 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ
TSK personelinden 8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK veya Bağkur sigortalılığı olanların emeklilik yaşlarının tespitinde, yıpranma önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü ilk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik şartları 23 Mayıs 2002'deki toplam hizmet süresine göre belirleniyor. TSK personelinin bu tarihteki hizmet süresine yıpranma da ilave edilerek bulunan toplam hizmet süresine göre emeklilik şartları (yaşı) tespit ediliyor.
YIPRANMA PAYININ ETKİSİ
8 Eylül 1999'dan önce göreve başlayan ve SSK ve Bağkur hizmet süresi bulunmayan TSK personelinin emeklilik yaşı da 15 Haziran 2002 itibarıyla sahip olduğu hizmet süresine göre belirleniyor.
Bu tarihteki hizmet süresine yıpranma süresi de ilave edilerek emekli olunacak yaş, toplam hizmet süresi üzerinden tespit edildiğinden, yıpranma bunlarda da çok önem taşıyor. Kişiler emekli olurken de toplamda 8 yılı geçmemek üzere yıpranma süreleri fili hizmet sürelerine ekleniyor ve ilave edilen yıpranma süresinin tamamı da emeklilik yaşından düşülüyor.