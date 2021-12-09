Yıpranma, erken emeklilik, tazminat imkanı da yanında! 43 ya da 60 yaşında... Bu kişilerde emeklilik yaşı değişiyor! Kritik tarih belli oldu!

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren izahat yapıldı.Yıpranma, erken emeklilik, okulda geçen sürelerin emekliliğe eklenmesi, tazminat ve benzer biçimde önemli imkanlar ön plana çıkıyor. Burada en kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ve sonra başlamaya göre emeklilik yaşı artıyor veya azalıyor. Söz konusu tarihten önce göreve başlayan personel 43 yaşında emekli olabilirken, sonra başlayanlarda yaş şartı 60'a kadar çıkıyor. Personelin bu tarihteki hizmet süresine yıpranma da eklendikten sonra bulunan toplam hizmet süresine göre emeklilik şartları (yaşı) tespit ediliyor. Peki, kimler, hangi meslekler 43 yaşlarında emekli olabiliyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde...