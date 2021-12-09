9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Az önce açıklandı, vatandaşlara yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!
Erken emeklilik için SGK'nın borçlanma yöntemlerini kullanmak isteyen vatandaşlara kötü haber gecikmedi. Eksik primlerini; doğum, askerlik, yurt dışı vb. borçlanma türlerinden biriyle tamamlayarak emeklilik hakkı elde etmek isteyenler, Ocak 2022 itibariyle bu haklardan yararlanmak isterse daha yüksek borç ödemek zorunda kalacak.
2022 Ocak ayından itibaren birçok vergi, harç ve cezalar ile ücretlerde yaşanacak artışlar, erken emeklilik hayalleri kuranları da etkileyecek. Yeni yıl zammıyla aradaki fark 9 bin 946 liraya kadar çıkıyor. Daha düşük borçlanma hesaplaması ile erken emeklilik imkanı için son şansınızı kaçırmayın.
Aylık bazda ödenecek rakamların yıllık olarak belirlenen zam oranlarına göre değişiklik göstermesi nedeniyle, özellikle son dönemde artan enflasyon ve ücretlere gelecek yüksek zam oranları söz konusu borç oranlarının da artmasına neden oldu. 31 Aralık tarihine kadar başvurusunu yapmayan kişiler için aradaki fark 9 bin liranın üzerine kadar çıkacak.
SGK Borçlanma Tutarının Ne Kadarı Ödenecek?
Kadın ve erken sigortalı çalışanların, iş hayatında yaşadıkları belirli kayıp dönemleri için borçlanma olanakları tanınıyor. Yaygın olarak başvuru yapılan askerlik ve doğum borçlanmaları bu alanda en sık hesaplaması yapılan erken emeklilik yöntemleri arasında gösterilmektedir.