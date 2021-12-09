9 bin 946 TL ödemeyin para cebinizde kalsın! Az önce açıklandı, vatandaşlara yeni yıl öncesi erken emeklilik müjde geldi!

2022 Ocak ayından itibaren birçok vergi, harç ve cezalar ile ücretlerde yaşanacak artışlar, erken emeklilik hayalleri kuranları da etkileyecek. Yeni yıl zammıyla aradaki fark 9 bin 946 liraya kadar çıkıyor. Daha düşük borçlanma hesaplaması ile erken emeklilik imkanı için son şansınızı kaçırmayın.