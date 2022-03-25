📣Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alınacak! İŞKUR ile en az lise mezunu güvenlik görevlisi güncel iş ilanları! Başvuru şartları 2022 nelerdir?

Kariyerini güvenlik görevlisi olarak sürdürmek isteyen binlerce kişi güncel ilanları inceleyerek kendi şehrinde şartları uygun seçeneklere başvuru yapmak istiyor. İŞKUR ile en az lise mezunu güvenlik görevlisi güncel iş ilanlarını yayınladı ve 2022 Mart ayı seçeneklerini inceleyerek kendiniz için en uygun olanlara başvurunuzu yapabilmeniz mümkün. Silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi farklı pek çok ilde alınacak ve ön plana çıkanlar arasında en az lise mezunu olma koşulu yer alıyor. İşte başvuru şartları...