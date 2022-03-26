Faiz yok! Kadınlar 10 bin TL fazla alacak! Vergi ve SGK borcu olmayanlara 100 bin TL dağıtılıyor, ödemeler başladı bile! KOSGEB başvuru ekranı...

KOSGEB)Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen mikro küçük işletmelere yönelik destek programı hakkında bilgi ver verdi. KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkileri azaltmak ve istihdam sayısını arttırmak amacıyla yeni bir destek programı açıklandığını belirten Çepni, "Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişiye kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları kişi başına 100 bin TL destek alabilirken, beş kişiye kadar iş imkanı verebiliyorlar" dedi.