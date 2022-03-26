Faiz yok! Kadınlar 10 bin TL fazla alacak! Vergi ve SGK borcu olmayanlara 100 bin TL dağıtılıyor, ödemeler başladı bile! KOSGEB başvuru ekranı...
KOSGEB başvuruları devam ederken ödemelerin de başladığı duyuruldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ekonomik kriz yaşatan koronavirüs salgını döneminde zarar gören işletmelerin istihdamını korumak amacıyla destek paketi hazırlandı. KOSGEB başvurusunda bulunmak isteyen binlerce kişi için başvuru detaylarını ve şartlarına ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik. 100 bin TL faizsiz olarak verilecek krediler. Ayrıca kadınlara da pozitif ayrımcılık yapılacak. Buna göre kadın işletmeciler 100 bin TL'ye ek olarak 10 bin TL daha kredi talep edebilecek. İşte detaylar...
Pandemi döneminde zarar gören işletmelere destek amacıyla destek programı hazırlandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) faizsiz 100 bin TL kredi veriyor. Başvurular başladı, vergi veya SGK borcu bulunmayanlar başvurabiliyor. Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, ''31 Mart'ta sona erecek başvurular ve şu anda ödemeler yapılmaya başlandı" diye konuştu. Peki KOSGEB başvurusu nasıl yapılır? KOSGEB başvurusu için gerekli evraklar nelerdir? İşte detaylar...
SON BAŞVURU TARİHİ 31 MART
Faizsiz para desteği yapılıyor. KOSGEB'ten açıklama geldi. 2 yıl ödemesiz sıfır faizle tam 100 bin TL kredi veriliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Çünkü kredi desteğinde son tarih 31 Mart olarak duyuruldu.
KOSGEB)Afyonkarahisar İl Müdürü Ayşe Yeşim Çepni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen mikro küçük işletmelere yönelik destek programı hakkında bilgi ver verdi. KOSGEB olarak pandemiden zarar gören işletmelerin istihdamlarını korumak, gördükleri yan etkileri azaltmak ve istihdam sayısını arttırmak amacıyla yeni bir destek programı açıklandığını belirten Çepni, "Bu kapsamda mikro işletmelere alacakları kişi başına 100 bin TL destek verilecek. Mikro işletmeler iki kişiye kadar eleman alabiliyorlar. Küçük işletmelerde alacakları kişi başına 100 bin TL destek alabilirken, beş kişiye kadar iş imkanı verebiliyorlar" dedi.
KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK
Projenin detaylarını anlatan Çepni, "2019 yılında 75 bin TL net satış hasılatına sahip olan işletmeler başvurabiliyor. Projeden imalat sanayisi sektörü tümden yararlanabiliyor. Hizmet ve ticaret sektörlerinin de belli kapsamda olanları yararlanabiliyor. İşletmeler web sitemizden detaylı bilgi alabilirler. İşletmeye alınacak elemanlarla ilgili de şartlarımız bulunuyor. İşletmeye alınacak personelin mesleki veya teknik lise mezunu olması gerekiyor ya da üniversite mezunu olması gerekiyor.