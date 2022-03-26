SSK, Bağkur fark etmiyor, 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formül ortaya çıktı! SGK 18 aylık maaş veriyor! O kişilere hemen maaş bağlanıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı.18 ay boyunca maaş bağlanıyor. Tüm çalışanlar için geçerli olacak. İhtiyaç doğması durumunda SGK'ya başvuranlara aylık bağlanacak. Bilindiği üzere, çalışma hayatına başlayan herkes bir süre sonra emeklilik hayali kuruyor. Sigortalı çalışırken çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybedenlere malûl aylığı bağlanıyor. İşte merak edilenler...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop ve cerrahi işlemlerinden ilave ücret almayan SGK, hastalığa yönelik koruyucu sağlık hizmetinden malullük aylığına kadar birçok alanda vatandaşa yardımcı oluyor. Bu kapsamda 18 aya kadar malullük aylığı imkanı sağlanıyor. Peki, 18 aylık maaş nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser nedeniyle önemli sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Kanser tedavisinde ilave ücret almayan, 822 ilacın bedelini karşılayan SGK, 18 aya kadar malullük aylığı imkanı da sağlıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser nedeniyle önemli sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop ve cerrahi işlemlerinden ilave ücret almayan SGK, hastalığa yönelik koruyucu sağlık hizmetinden malullük aylığına kadar birçok konuda destek sağlıyor.