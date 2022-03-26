SSK, Bağkur fark etmiyor, 10 yıllık sigorta yeterli! Gizli kalmış formül ortaya çıktı! SGK 18 aylık maaş veriyor! O kişilere hemen maaş bağlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop ve cerrahi işlemlerinden ilave ücret almayan SGK, hastalığa yönelik koruyucu sağlık hizmetinden malullük aylığına kadar birçok alanda vatandaşa yardımcı oluyor. Bu kapsamda 18 aya kadar malullük aylığı imkanı sağlanıyor. Peki, 18 aylık maaş nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar!