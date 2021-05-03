Sıkı takibe alındı! 85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri oldukça popüler!
İkinci el araba almak isteyenler bülten sitelerinde yer alan duyuruları sıkı takibe aldı. Sahibinden satılık uygun maliyetli araba bakan kişiler özellikle salgın sürecinde maliyetlerden çok şikayetçiydi. Aşinayı üzere pandemide araba markaları sıfır vasıta üretemedi ve böylece ikinci ele arz çoğalınca da maliyetleri yapay bir biçimde yükselişe geçti. Ancak fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle durum değişmeye başladı.
85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modellerini ve ortalama fiyatlarını yazımızda sizler için detaylı bir şekilde araştırarak derledik. Geçen yıl ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği gelişmelerden birisi de fiyatların aşırı derece artmasıydı. Bu nedenle pek çok kişi araç almaktan vazgeçti.