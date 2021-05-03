Sıkı takibe alındı! 85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri oldukça popüler!

85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modellerini ve ortalama fiyatlarını yazımızda sizler için detaylı bir şekilde araştırarak derledik. Geçen yıl ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği gelişmelerden birisi de fiyatların aşırı derece artmasıydı. Bu nedenle pek çok kişi araç almaktan vazgeçti.