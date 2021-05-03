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Sıkı takibe alındı! 85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri oldukça popüler!

İkinci el araba almak isteyenler bülten sitelerinde yer alan duyuruları sıkı takibe aldı. Sahibinden satılık uygun maliyetli araba bakan kişiler özellikle salgın sürecinde maliyetlerden çok şikayetçiydi. Aşinayı üzere pandemide araba markaları sıfır vasıta üretemedi ve böylece ikinci ele arz çoğalınca da maliyetleri yapay bir biçimde yükselişe geçti. Ancak fabrikaların sıfır araç üretimine geçmesiyle durum değişmeye başladı.

03.05.2021 08:46 - Son Güncelleme: 16.05.2021 16:34
Sıkı takibe alındı! 85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri oldukça popüler!

85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modellerini ve ortalama fiyatlarını yazımızda sizler için detaylı bir şekilde araştırarak derledik. Geçen yıl ikinci el araba almak isteyen en çok şikayet ettiği gelişmelerden birisi de fiyatların aşırı derece artmasıydı. Bu nedenle pek çok kişi araç almaktan vazgeçti.

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Sıkı takibe alındı! 85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri oldukça popüler!

85.000 LİRA ALTI SAHİBİNDEN SATILIK İKİNCİ EL OTOMOBİL MODELLERİ

2006 – 2010 model Hyunda Accent Era

2004 – 2006 model Opel Astra

2003 – 2005 model Renault Megane

2006 – 2009 model Citroen C3

Sıkı takibe alındı! 85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri oldukça popüler!

2007 – 2009 model Dacia Logan

2004 – 2006 Model Opel Corsa

2003 – 2004 model Peugeot 307

2004 – 2005 model Renault Clio

Sıkı takibe alındı! 85.000 lira altı sahibinden satılık ikinci el otomobil modelleri oldukça popüler!

2007 - 2014 model Fiat Linea

2006 – 2009 model Ford Focus

2005 – 2009 model Ford Fiesta