Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika gelişmesi! İntibak kanunu 2021 son gidişat ne? İntibak nedir?’

2000 senesinden sonra emekli olan kişiler için ise intibak konusunda beklenti devam ediyor. İntibak kelime anlamı ile bir duruma, bir ortama, çevreye uyma anlamında kullanılıyor. İntibak yasası ile ise aynı unvana sahip olan kadro ve görevden emekli olanlar arasında bulunan emekli maaşı tutarı arasındaki farklar ortadan kaldırılacak ve eşit işe eşit maaş hayata geçirilecek. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların en büyük beklentilerinden birisi intibak zammı.