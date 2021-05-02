Herkes bunu konuşuyordu: Türkiye'den yeni talimat geldi! Bitcoin, Ehereum, Dogecoin artık...
Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kripto para platformlarındaki vurgun skandallarından sonra devletimiz de hareket geçti. Kripto varlık platformları gibi finansal teknolojileri daha yakından takip etmek ve kurumları arasında etkin eşgüdüm sağlamayabilmek için "çalışma grubu" kurulduğu belirtildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin talimatıyla oluşturulan, "kripto para özel ekibinin" bir süredir kripto varlıkları, platformlarını yakından izlediği öğrenildi. Son olarak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
02.05.2021 09:22
- Son Güncelleme: 02.05.2021 09:22
SPK, TBMM'ye gönderdiği yazıda, kripto para platformlarına ilişkin denetim yetkisinin bulunmadığını belirtirken, diğer devlet kurumlarının, kripto para işlemlerinin herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığı ve işlem yapanların zarara uğrayabilecekleri konusunda uyarılarda bulunduğunu bildirdi.