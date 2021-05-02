RAMAZAN İMSAKİYE
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Herkes bunu konuşuyordu: Türkiye'den yeni talimat geldi! Bitcoin, Ehereum, Dogecoin artık...

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Kripto para platformlarındaki vurgun skandallarından sonra devletimiz de hareket geçti. Kripto varlık platformları gibi finansal teknolojileri daha yakından takip etmek ve kurumları arasında etkin eşgüdüm sağlamayabilmek için "çalışma grubu" kurulduğu belirtildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin talimatıyla oluşturulan, "kripto para özel ekibinin" bir süredir kripto varlıkları, platformlarını yakından izlediği öğrenildi. Son olarak, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

02.05.2021 09:22 - Son Güncelleme: 02.05.2021 09:22
Son dakika: Türkiye harekete geçti! Bitcoin için talimat verildi

Kripto para platformlarındaki skandallar devleti de harekete geçirdi. Kripto varlık platformları gibi finansal teknolojileri daha yakından takip etmek ve kurumları arasında etkin eşgüdüm sağlamayabilmek için "çalışma grubu" kuruldu.

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Son dakika: Türkiye harekete geçti! Bitcoin için talimat verildi

Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, MB, BDDK, SPK ve TMSF başkanlarından oluşan Finansal İstikrar Komitesi'nin talimatıyla oluşturulan, "kripto para özel ekibinin" bir süredir kripto varlıkları, platformlarını yakından izlediği öğrenildi.

Son dakika: Türkiye harekete geçti! Bitcoin için talimat verildi

SPK, TBMM'ye gönderdiği yazıda, kripto para platformlarına ilişkin denetim yetkisinin bulunmadığını belirtirken, diğer devlet kurumlarının, kripto para işlemlerinin herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığı ve işlem yapanların zarara uğrayabilecekleri konusunda uyarılarda bulunduğunu bildirdi.

Son dakika: Türkiye harekete geçti! Bitcoin için talimat verildi

TBMM Dilekçe Komisyonu'na, Bitcoin ve Thodex gibi kripto para platformlarında milyonlarca lira kaybeden vatandaşlardan yağmur gibi şikayet yağdı. Komisyon başvuruları SPK'ya iletti.

Son dakika: Türkiye harekete geçti! Bitcoin için talimat verildi

SPK: YETKİM YOK
SPK, Meclis'e gönderdiği yazıda kuruluş kanununa atıf yaparak, şunları kaydetti: "Sermaye piyasası aracı tanımına dahil olmayan kripto varlıklar ve bu varlıkların el değiştirdiği platformlar kurulumuz yetki alanına girmemektedir.