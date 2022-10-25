Sigorta girişinizi 1999 öncesine çekin! EYT'de SSK sigorta sicil numarası detayı! Bunu yapmayan EYT'lilerin emekliliği yandı! 44-47-49 yaşta ilk maaş bağlanıyor!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Müjde için gözler aralık ayına çevrilirken EYT bekleyenlere kritik uyarılar yapıldı. EYT'de SSK sigorta sicil numarası detayı dikkat çekti. Peki Prim günü görünmeyenler ne yapmalı? SGK Sisteminde Görünmeyen Primler için yapılması gerekenler tek tek sıralandı. Öte yandan 9 Eylül 1999'dan sonra emeklilik şartları erkekler için 60 yaş ve 7 bin güne çıktı. Yani 10 Eylül 1999'da işe giren birisi için şartlar böyle. Bu arkadaşımız 1999'dan önce askerlik yapmışsa birkaç günlük borçlanma ile yaş şartını 58'e, primi de 5900'e düşürerek 2 yıl kazanabilir. İşte EYT ve erken emeklilik hakkında merak edilenler!
EYT yasası için bekleyiş Aralık ayında sona erecek. 6 milyon EYT'linin gözü kulağı gelecek haberde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, geçtiğimiz haftalarda EYT'lilere yönelik düzenleme konusunda, ''İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. '' açıklamasında bulunmuştu. EYT beklenirken özellike 1999 öncesine sigorta girişi çekmenin mümkün olup olmadığı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...
EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT ile kimler emekli olacak? şeklindeki sorular Ekim ayında hiç olmadığı kadar çok araştırılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın son aşamasına gelindiğini söyleyerek, "Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.
EYT SON DAKİKA HABERLERİ!
EYT konusundaki bir soru üzerine de Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz.'' yanıtını verdi.
EYT'DE SSK SİGORTA SİCİL NUMARASI DETAYI!
Esasen sigortalılar açısından başta işe giriş tarihi ve prim gün sayısını arttıracak işlemler büyük önem taşıyor. İşe giriş tarihinde hata olanlar, SGK sisteminde görünmeyen prim günleri veya EYT için gün sayısı eksik olanlara yönelik borçlanmalar yapılarak EYT'ye yönelik hazırlıklar yapılabilir.
Özellikle son 20 yıldan bu yana bilgi işlem teknolojisini en iyi kullanan kurumlardan birisidir SGK. 2000'li yıllardan önceki dönemlerde bilgisayar sistemlerinin yeterince kullanılmaması ve işlemlerin bir çoğunun manuel kağıt ortamında yeterince kontrol olmadan yapılmış olmasından dolayı bir çok çalışanın SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapılmıştır.