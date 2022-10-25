Sigorta girişinizi 1999 öncesine çekin! EYT’de SSK sigorta sicil numarası detayı! Bunu yapmayan EYT’lilerin emekliliği yandı! 44-47-49 yaşta ilk maaş bağlanıyor!

EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT ile kimler emekli olacak? şeklindeki sorular Ekim ayında hiç olmadığı kadar çok araştırılır oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın son aşamasına gelindiğini söyleyerek, "Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.