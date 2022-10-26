Talep patlaması yaşandı! Tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler ne kadara mal oluyor? Devlet 150.000 TL karşılıksız veriyor!

Tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler son günlerde olabildiğince gözde! Bu noktada tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler, kendi evini gerçekleştirmek isteyenler bağlamında kusursuz bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor! Peki, tek katlı ve 2 katlı prefabrik evler nedir? Dahası bu tarz evler ne kadar mal olur? İşte bu suallere dair merak edilen ayrıntıların tamamı!