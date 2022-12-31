Sigorta başlangıç tarihi 18 ay geri çekilecek! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 2 MÜJDE GELDİ! 3600 gün + 1999-2004 arası sürece dikkat! 1 Nisan 1999'dan itibaren...
Yeni emekli olacak EYT'liler, mevcutta emekli olanlar ve çalışan vatandaşlar durumlarıyla alakalı pek çok soruyu merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "1973 doğumluyum. 1995'te özel sektörde çalışmaya başladım. Primim doldu. EYT'li miyim? 45 yaşındayım. Sigorta başlama tarihim Temmuz 1997 olup 5089 gün prim ödemem ve 25 yıl sigortalılık sürem var. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? Askerliğimi Kasım 1997-Mayıs 1999 arasında yaptım. Sigorta başlangıç tarihim 1 Ekim 2000'de başladı. Askerlik borçlanması yaparak EYT'li olma hakkım var mı?" gibi sorular soruldu ve cevapları merak ediliyor. İşte tüm detaylar haberimizde...
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsayan gelişmeler yaşanıyor. 2023 gelmeden müjdeler peş peşe açıklandı. Önce asgari ücret zammı belirlendi. Ardından milyonlarca kişiyi kapsayan EYT düzenlemesinde müjdeli haber geldi ve 2 milyon 250 bin kişi yaş şartsız yeni yılda emekli olacak. Bu kapsamda emeklilikle ilgili bazı sorular merak edilip araştırılıyor. Peki, kimler EYT kapsamına alındı? 3600 günü dolanlar da emekli olabilecek mi? Askerliğimi borçlansam sigorta başlangıcım askerlik tarihine giderek beni EYT kapsamına sokar mı? İşte tüm sorular ve cevapları haberimizde!
1973 doğumluyum. 1995'te özel sektörde çalışmaya başladım. Primim doldu. EYT'li miyim? EYT yasası çıkınca emekli olabilir miyim?
Süre ve prim şartını sağladığınızdan başlangıcınız 23 Kasım'dan önceyse 55, sonraysa 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. EYT kapsamındasınız. Cumhurbaşkanı EYT yasasının yaş aramayacağını açıkladı. EYT yasası çıktığında emekli olabilirsiniz.
2005'te sigorta başlangıcımla 6200 gün prim ödemem var. Şubat 1999 ayında askere gittim. Askerliğimi borçlansam sigorta başlangıcım askerlik tarihine giderek beni EYT kapsamına sokar mı?
Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi askerlik tarihine gitmez. Borçlanma sigorta başlangıç tarihinizi borçlanma gün sayısı kadar geri çeker. Askerlik borçlanması maalesef sizi EYT kapsamına sokmaz. 800 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
45 yaşındayım. Sigorta başlama tarihim Temmuz 1997 olup 5089 gün prim ödemem ve 25 yıl sigortalılık sürem var. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim?
Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 811 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı EYT'lilerden yaş şartı aranmayacağını 28 Aralık akşamı açıkladı. Ancak hangi primin aranacağını açıklamadı. Şayet EYT yasası 8 Eylül 1999'dan önce olduğu gibi 5000 gün prim ararsa (ki olması gereken budur) yasa çıktığında, kademeli geçişte aranan primi ararsa, priminizi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.