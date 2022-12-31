Sigorta başlangıç tarihi 18 ay geri çekilecek! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! 2 MÜJDE GELDİ! 3600 gün + 1999-2004 arası sürece dikkat! 1 Nisan 1999'dan itibaren...

45 yaşındayım. Sigorta başlama tarihim Temmuz 1997 olup 5089 gün prim ödemem ve 25 yıl sigortalılık sürem var. EYT çıkarsa emekli olabilir miyim?



Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. 811 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlamanız şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.