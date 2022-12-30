TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 850 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt elden dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...

Aile Destek Programı ödemeleri düzenli olarak hesaplara yatmaya devam ederken, halen başvuru yapmamış olan vatandaşlar için başvuru detaylarına haberimizde yer verdik. Aralık ayı ödemeleri bilindiği üzere erken hesaplara geçmişti. Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı. Peki Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?