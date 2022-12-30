TC son hanesi 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlara 850 TL sosyal yardım! Paralar PTT kartı çıkartanlara direkt elden dağıtılıyor! Onaylanır onaylanmaz...
Türkiye Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri en az 850 TL'den başlayıp 1250 TL'ye kadar çıkıyor. Peki başvuru nasıl yapılır? Şartları neler? Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? İşte sosyal yardım hakkında tüm bilgiler...
Aile Destek Programı ödemeleri düzenli olarak hesaplara yatmaya devam ederken, halen başvuru yapmamış olan vatandaşlar için başvuru detaylarına haberimizde yer verdik. Aralık ayı ödemeleri bilindiği üzere erken hesaplara geçmişti. Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı. Peki Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?
850 TL-1250 TL AİLE DESTEK ÖDEMESİ!
Aile destek yardımı ödemeleri son olarak 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti. Yeni zamlı asgari ücret ile birlikte bu ödemelerin de zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. Henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmezken gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.