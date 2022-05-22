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Haberler Ekonomi 🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

Sigaraya 9 TL zam geleceği yönündeki iddialar sonrasu güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Sigara tiryakileri JTİ-BAT- Philip Morris grup sigaraların fiyat listesini araştırıyor. Peki SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2022 Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&amp;M, Lark, Chester fiyatları...

22.05.2022 23:01 - Son Güncelleme: 22.05.2022 23:01
🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edildi. Sosyal medyaya hızla yayılan iddia sonrası milyonlarca sigara tiryakisi iddiaların detaylarını araştırmaya başladı. Peki iddianın doğruluk payı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte çokça merak edilen bu sorunun yanıtı ve 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

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🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

SİGARAYA ZAM MI GELECEK?

Sigara zam haberleri kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılında toplamda 3 kez zam uygulanan sigaraya yeni bir zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

Sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği iddiaları dolaşırken vatandaşların gözü güncel fiyat listesinde!

🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

Öncelikle şunu belirtelim ki yeni bir sigara zammı hakkında açıklama yapılmadı. Yani sigaraya 9 TL zam gelmiş değil.

🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI – 23 MAYIS 2022

Sigaraların güncel fiyatlarına göre en pahalı sigara 29,50 TL olurken, en ucuz sigara ise 23,50 TL'den satılıyor.

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