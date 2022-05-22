🚭SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...

SİGARAYA ZAM VAR MI? Sigara zammı ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edildi. Sosyal medyaya hızla yayılan iddia sonrası milyonlarca sigara tiryakisi iddiaların detaylarını araştırmaya başladı. Peki iddianın doğruluk payı var mı? Sigaraya zam gelecek mi? İşte çokça merak edilen bu sorunun yanıtı ve 23 Mayıs Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Muratti, L&M, Lark, Chester fiyatları...