Paralar takır takır iade ediliyor! 9 gün kaldı! Ev hanımı, işsiz, emekli ve dul kişileri kapsıyor! Düzeltme dilekçesi ile belediyeye başvuranlar...

Emekli vatandaşları ilgilendiriyor. Paralar iade edilecek. 31 Mayıs tarihine kadar süre verildi. Belediyelerden peş peşe uyarı geldi. Daha önce vergi ödeyenler başvuru yaparak paralarını hemen geri alabiliyor. Evi olanlar dikkat! Ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gazi, emekli ya da dul kişiler bu vergiden muaf! Sıfır oranlı emlak vergisi olarak da adlandırılan bu muafiyet hakkından sadece konut sahipleri faydalanabiliyor. İş yeri, arsa ve araziler için ise böyle bir hak söz konusu değil. İşte detaylar...