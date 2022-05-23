Paralar takır takır iade ediliyor! 9 gün kaldı! Ev hanımı, işsiz, emekli ve dul kişileri kapsıyor! Düzeltme dilekçesi ile belediyeye başvuranlar...
Ev hanımı, işsiz, emekli ve dul kişileri kapsıyor! Paralar takır takır iade ediliyor! 31 Mayıs son! Düzeltme dilekçesi ile belediyeye başvuranlar kazanacak. Evi olanlar binlerce kişi bu detayları öğrendikten sonra hemen harekete geçiyor ve paraları ceplerine geri iniyor. Emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar listelendi. Öncelikle şunu belirtelim ki emlak muafiyeti için başvurulacak konutun yazlık ev olmaması gerekiyor. İşte diper tüm detaylar...
Emekli vatandaşları ilgilendiriyor. Paralar iade edilecek. 31 Mayıs tarihine kadar süre verildi. Belediyelerden peş peşe uyarı geldi. Daha önce vergi ödeyenler başvuru yaparak paralarını hemen geri alabiliyor. Evi olanlar dikkat! Ev hanımı, şehit yakını, işsiz, gazi, emekli ya da dul kişiler bu vergiden muaf! Sıfır oranlı emlak vergisi olarak da adlandırılan bu muafiyet hakkından sadece konut sahipleri faydalanabiliyor. İş yeri, arsa ve araziler için ise böyle bir hak söz konusu değil. İşte detaylar...
Açıklamada, "Vatandaşlarımız 31 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar Emlak, Çevre Temizlik Ve İlan Reklam Vergileri'nin ilk taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebileceklerdir. Yine Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabilecek.